Офіційного плану Трампа щодо припинення війни немає, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Дональда Трампа ще немає офіційного плану щодо припинення війни. Він зазначив, що хоча деякі ЗМІ можуть публікувати інформацію про плани президента США, це не є офіційним документом.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у коментарі для журналістів.

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Чи готовий план Трампа щодо припинення війни

Зеленський розповів, що у Трампа досі немає офіційного плану щодо врегулювання війни в Україні.

Його ще офіційного немає. Те, що є в тих чи інших публікаціях... я впевнений, що це не є офіційним планом президента Трампа,

– зазначив президент.

Український лідер зазначив, що у нього вже є своє бачення плану, і конкретні речі обговорювалися з американською стороною ще до інавгурації Трампа.

Зеленський також наголосив, що "наші команди працюватимуть разом, не може бути плану окремо від когось, навіть з боку Сполучених Штатів".

Він додав, що багато інформації про потенційний план буде з'являтися "в Києві, не в Києві", але лише частина буде відповідати реальності, але в більшості випадків – ні.

"Дочекаємось все-таки наших офіційних перемовин і офіційних результатів", – додав Зеленський.