Офіційного плану Трампа щодо припинення війни немає, – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп не має офіційного плану щодо припинення війни в Україні.
- Зеленський підкреслив, що будь-які публікації про плани Трампа не є офіційними документами, і що реальні переговори ще попереду.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Дональда Трампа ще немає офіційного плану щодо припинення війни. Він зазначив, що хоча деякі ЗМІ можуть публікувати інформацію про плани президента США, це не є офіційним документом.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у коментарі для журналістів.
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Чи готовий план Трампа щодо припинення війни
Зеленський розповів, що у Трампа досі немає офіційного плану щодо врегулювання війни в Україні.
Його ще офіційного немає. Те, що є в тих чи інших публікаціях... я впевнений, що це не є офіційним планом президента Трампа,
– зазначив президент.
Український лідер зазначив, що у нього вже є своє бачення плану, і конкретні речі обговорювалися з американською стороною ще до інавгурації Трампа.
Зеленський також наголосив, що "наші команди працюватимуть разом, не може бути плану окремо від когось, навіть з боку Сполучених Штатів".
Він додав, що багато інформації про потенційний план буде з'являтися "в Києві, не в Києві", але лише частина буде відповідати реальності, але в більшості випадків – ні.
"Дочекаємось все-таки наших офіційних перемовин і офіційних результатів", – додав Зеленський.