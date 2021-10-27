Офшори не є протизаконними, – нардепка про те, чому в декларації Зеленського не знайшли порушень

Нацагентство з питань запобігання корупції не виявило у декларації Володимира Зеленського порушень. Усе через те, що наявність офшорів не є протизаконною.

Про це розповіла нардепка від групи "Справедливість" Олександра Устінова в ефірі 24 каналу. За її словами, інформацію з розслідування "Слідства. Інфо" про Зеленського можна перевірити лише в рамках кримінального провадження.

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За словами Устінової, наявність офшорів не є порушенням закону, а тим більше до президентства.

Якщо буде заява про злочин, підозра, й докази того, що Зеленський справді користується грошима, які записані на компанію в офшорах, тоді можна буде говорити про ознаки кримінального правопорушення.

Сам факт наявності офшорів не є протизаконним ані в Україні, ані у світі. Саме тому НАЗК фактично й не знайшло порушень у декларації президента,

– заявила нардепка.

Голова НАЗК Олександр Новіков заявив, що процес перевірки декларації Зеленського не затягували. За його словами, президент – зразковий декларант.

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Розслідування "Слідства.Інфо": коротко