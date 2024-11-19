У Росії вихваляються першим застосуванням ОФЗАБ-500: ЗМІ розповіли, чи це правда

Російські пропагандисти повідомляють, що нібито вперше застосували нову осколково-фугасну запалювальну авіаційну бомбу ОФЗАБ-500. Ворог стверджує, що відбулося це в районі Куп'янська.

Такі заяви пропагандистів можуть не відповідати дійсності, передає 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Що відомо про застосування ОФЗАБ-500

Раніше російські війська використовували ці авіаційні бомби для ударів по українській території. Проте сьогодні Росія модернізує їх, оснащуючи комплектами УМПК.

Така модернізація перетворює бомби на керовані авіаційні бомби – КАБи. Інформація про їхнє застосування вперше з'явилася ще у квітні 2023 року.

Варто зазначити, що у бомбах ОФЗАБ-500 використовують тверду термобаричну суміш ОМ-100МИ-ЗЛ, що включає ізопропілнітрат із додаванням алюмінієво-магнієвої пудри. Така ж суміш застосовується в піхотних реактивних вогнеметах РПО-А "Шмель".

Термобаричні боєприпаси мають високу руйнівну силу та створюють об'ємний вибух із дуже високою температурою та тиском. Це завдає руйнівного впливу живій силі та інфраструктурі.

Особливість ОФЗАБ-500 полягає в тому, що процес поширення ударної хвилі та інтенсивного горіння термобаричної суміші з температурою 1500 – 2000 градусів відбувається синхронно.

Окрім цього, такі боєприпаси здатні створювати "хмару з вогню", яка може затекти за укриття та знищити все всередині будівлі.