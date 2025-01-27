Триває запекла боротьба на Покровському напрямку, де зафіксовано 77 атак: огляд фронту 27 січня

За добу 27 січня на фронті відбулося 148 бойових зіткнень. Росіяни здійснили загалом 20 авіаційних ударів із застосуванням 43 КАБів.

Також зафіксовано понад 820 ударів дронами-камікадзе та 4 тисячі обстрілів позицій наших ЗСУ та населених пунктів поблизу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті