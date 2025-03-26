ЗСУ просуваються на Бєлгородщині, а росіяни – на Сумщині і біля Роботиного: огляд фронту від ISW

Інститут вивчення війни 26 березня оновив дані щодо ситуації на фронті. ЗСУ вдалося просунутися вздовж кордону у Білгородської області, а росіянам – на Сумщині та кількох інших ділянках.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на свіжий звіт Інституту вивчення війни. Дивіться також Росія провела 183 атаки на фронті, найбільше страждає Покровськ, – Генштаб Звіт ISW щодо ситуації на фронті 26 березня Так, супутникові знімки показують, що росіянам вдалося просунутися на схід на в межах Журавки Сумської області.

Водночас Збройні Сили, ймовірно, просунулися на захід від Демидівки та на північний захід від Поповки, що у Бєлгородській області.

25 березня російські війська продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулися. Така ж ситуація і на Куп'янському й Лиманському напрямках, а також біля Борової.

Також протягом доби окупантам не вдалося досягти успіхів і на Сіверському напрямку. Стосовно Часового Яру, то 24 і 25 березня російські війська вели наступальні дії біля самого міста та на південь в напрямку Предтечиного та Диліївки – результатів ворог не мав. Все ж ворог мав успіх на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 березня, показують, що російські війська просунулися в північно-західній частині Торецька та центральній частині Олександрополі, що на південний захід від Торецька. Додаткові фото за 21 березня показують, що російські війська просунулися на південно-східну околицю Щербинівки.

Покровський напрямок був стабільний: Інститут вивчення війни не знайшов доказів просування росіян. За непідтвердженими данними ЗСУ могли зайняти приблизно половину Солоного, приблизно половину Тарасівки та житлові масиви біля Котлиного.

Також росіяни продовжували наступ на Курахівському напрямку, проте без підтверджених просувань. Без успіхів ворога й у напрямку Великої Новосілки.

На жаль, росіяни мали успіх у Запорізькій області. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 і 25 березня, показують, що окупанти просунулися в центрі Степового (на північний захід від Роботиного) і в південній частині Лобкового (на північний захід від Роботиного).

На Дніпровському напрямку, попри атаки ворога, змін не фіксують.