Українські військові продовжують відтісняти російські підрозділи на окремих ділянках фронту та завдавати ударів по їхній військовій інфраструктурі. Зокрема, на Харківщині в межах операції "Ведмежа пастка" вдалося звільнити понад 200 квадратних кілометрів території. Натомість на Донеччині окупанти продовжують штурми поблизу Куп'янська, Лимана, Слов'янська та Добропілля.

Проте суттєвих успіхів не мають. Про ситуацію на фронті станом на 23 листопада повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Які зміни на полі бою?

Сумський напрямок

На півночі Сумщини тривають контратаки українських військових. Російські джерела заявляють про контроль над Новомиколаївкою, Юнаківкою, Олексіївкою, Яблунівкою, Варачиним і Біловодами, однак не надають переконливих доказів.

В ISW зазначили, що не можуть підтвердити контроль жодної зі сторін над цими населеними пунктами. Водночас самі російські військові оглядачі визнають, що українські сили тривалий час проводять контратаки на цій ділянці.

Також українські військові завдали удару по майстерні безпілотників і складу боєприпасів російського центру "Рубікон" у Рильську Курської області. На об'єкті пролунали потужні вибухи.

Харківський напрямок

На півночі Харківщини та в напрямку Великого Бурлука російські війська продовжували наступальні дії, але підтверджених просувань не мали. Водночас українські сили продовжують операцію "Ведмежа пастка".

За словами заступника командира одного з українських полків, під час операції вдалося звільнити понад 200 квадратних кілометрів території, знищити більш ніж 500 одиниць російської техніки та завдати окупантам щонайменше 950 втрат.

Наразі на звільненій території залишаються близько 200 російських військових, яких українські підрозділи продовжують виявляти та ліквідовувати.

Куп'янський напрямок

На Куп'янському напрямку українські сили зберігають позиції на заході міста та поблизу нього. Водночас російські військові діють у центральній частині Куп'янська, а також на сході та півночі Куп'янська-Вузлового. За оцінками ISW, росіяни також могли раніше просунутися до східних околиць Подолів.



Куп'янщина / ISW

Лиманський та Слов'янський напрямки

На Лиманському напрямку російські війська продовжували атакувати місто та його околиці з північного сходу й південного сходу. Однак підтверджених просувань не зафіксували. На схід від Слов'янська окупанти відновили штурми в напрямку Рай-Олександрівки.

Водночас аналітики не підтвердили змін на цій ділянці. Раніше українські військові мали тактичні успіхи поблизу Кривої Луки, що ускладнило російські плани просування до Слов'янська.

Костянтинівський напрямок

На Костянтинівському напрямку російські війська продовжували наступальні дії, але підтверджених просувань не мали.

Водночас російські військові оглядачі заявляли про просування на захід від Олексієво-Дружківки та нібито зачистку Довгої Балки й Розкішного. Однак ці повідомлення не отримали незалежного підтвердження.

Добропільський напрямок

На Добропільському напрямку російські війська дещо просунулися на північ від Білицького та проникли до центральної частини Новофедорівки. Водночас українські військові наголошують, що продовжують контролювати цей населений пункт і регулярно виявляють та знищують російські інфільтраційні групи.



Добропілля / ISW

За оцінками ISW, окупанти зосереджують значні зусилля на цьому напрямку, але після втрати ефекту несподіванки не можуть досягти суттєвих тактичних успіхів.

Новопавлівський та Олександрівський напрямки

На Новопавлівському напрямку українські військові нещодавно просунулися на південний схід від Новопавлівки. Також росіяни намагалися атакувати українські позиції поблизу Дачного верхи на конях, однак Сили оборони знищили цих військових.



Новопавлівка / ISW

На південний захід від Олександрівки російські підрозділи провели інфільтраційну операцію та зайняли будівлю у східній частині Герасимівки.

Запорізький та Херсонський напрямки

У напрямку Гуляйполя російські війська продовжували наступальні дії, однак не просунулися. В ISW також звернули увагу на спроби окупантів встановлювати прапори в населених пунктах, щоб створити враження масштабних успіхів на шляху до Запоріжжя.

На заході Запорізької області росіяни також атакували без підтверджених просувань. Водночас Сили оборони продовжують знищувати російську військову інфраструктуру в тилу.

Зокрема, українські військові уразили місце зосередження особового складу центру безпілотних систем "Рубікон" в окупованому Бердянську та пункт управління дронами поблизу Токмака.

На Херсонському напрямку 23 листопада наземної активності не фіксували. Водночас ситуація для жителів окупованого лівобережжя залишається складною: населені пункти вздовж Дніпра не мають електрики, газу та водопостачання напередодні зими.

До слова, Україна запропонувала організувати нові гуманітарні місії у 15 населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. На Херсонщині йдеться про Раденськ, Костогризове, Голу Пристань, Стару Збур'ївку, Нову Збур'ївку, Гладківку, Великі Копані, Кардашинку та Велику Кардашинку. У Запорізькій області до переліку включили Маячку, Златопіль, Дніпрорудне, Кам'янське, Верхню Криницю та Василівку.

Аналітики зазначають, що Дніпро та Каховське водосховище є значними природними перешкодами. Через них російським військам складно проводити піхотні штурми через нинішню лінію контролю.