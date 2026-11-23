На кількох ділянках фронту тривають активні бої. Українські військові проводять контратаки на Сумщині та Харківщині, тоді як російські війська намагаються повернути втрачені позиції на Лиманському напрямку та просунутися до Дружківки й Добропілля.

Про основні зміни на фронті повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Що відбувається на полі битви?

Сумський напрямок

На півночі Сумщини українські джерела повідомляли про звільнення Яблунівки, Олексіївки та Варачиного. Також Сили оборони нібито просунулися поблизу Басівки, на південь від Юнаківки та в напрямку Андріївки.

Російська сторона заперечує ці повідомлення. В ISW зазначили, що наразі не мають достатніх візуальних доказів, щоб підтвердити зміну контролю над цими територіями.



Сумщина / ISW

Харківський напрямок

Українські військові продовжують операцію "Ведмежа пастка" на північ і північний схід від Великого Бурлука. За останні тижні Сили оборони звільнили тут понад 200 квадратних кілометрів території та зірвали спроби росіян оточити українські підрозділи.

За повідомленням військового оглядача Костянтина Машовця, українські сили також оточили частину російських військових на захід від Артільного. Росіяни продовжували атакувати на північ і північний схід від Харкова, однак підтверджених просувань не мали.

Їхня спроба механізованого штурму в напрямку Колодязного також не дала результату через удари українських дронів.



Харківщина / ISW

Куп'янський та Лиманський напрямки

На Куп'янському напрямку російські військові проникли на північно-східні околиці Куп'янська-Вузлового. Також окупанти атакували на північний схід від Борової, але не просунулися.

На Лиманському напрямку росіяни намагаються форсувати річку Жеребець, щоб повернути втрачені позиції. За словами речника української бригади, близько 80% втрат окупантів на цій ділянці припадає на спроби переправи через річку під ударами Сил оборони. Для продовження штурмів росіяни можуть залучити резерви.



Костянтинівка – Дружківка / ISW

Слов'янський та Костянтинівський напрямки

На схід від Слов'янська російські війська продовжували наступальні дії, однак підтверджених просувань не зафіксували. Водночас на Костянтинівському напрямку окупанти просунулися в бік Дружківки вздовж річки Казенного Торця.

За оцінкою Машовця, вони захопили Сергіївку та могли просунутися в центральній частині Торського. Українські військові водночас зачистили від російських інфільтраційних груп Павлівку, Новопавлівку та Новомиколаївку.

Добропільський напрямок

На південний схід від Добропілля українські військові повернули частину позицій. За даними Машовця, Сили оборони контролюють рубіж Степи – Кучерів Яр і контратакують поблизу Вільного.

Також українські підрозділи зачистили від окупантів Добропілля, Ганнівку, Сергіївку та Новопідгородне. Водночас невеликі групи росіян можуть залишатися в Молодецькому, а бої тривають у районах Чернігівки та Водянського.

Росіяни намагаються просуватися на цій ділянці, зокрема використовуючи бронетехніку, мотоцикли та туман для прикриття піхотних груп. Однак українські сили стримують їх і не дозволяють наблизитися до траси Т-0514 Добропілля – Краматорськ.

Новопавлівський напрямок

На Новопавлівському напрямку наземної активності 22 листопада не фіксували. Водночас українські військові увійшли до Привільного та Вільного Поля на південь і південний схід від Олександрівки, повідомив Костянтин Машовець.