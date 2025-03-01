Ворог суне на захід від Покровська та активізувався на Запоріжжі: огляд і карти ISW

Новий огляд бойових дій опублікували в Інституті вивчення війни 1 березня. Стало відомо, які зміни у лінії фронту в Україні та Росії побачили американські аналітики.

Просування ворога в ISW зафіксували на кількох ділянках. 24 Канал публікує карти та основні висновки Інституту.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 1 березня

28 лютого російські війська продовжували атакувати в Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Водночас росіяни продовжували стверджувати, що діють поблизу кордону в Сумській області.

області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Водночас росіяни продовжували стверджувати, що діють поблизу кордону в області. У Харківській області біля Вовчанська, на Куп'янському напрямку, на Лиманському і до Борової росіяни не змогли просунутися. Так само і на Сіверському напрямку та біля Часового Яру.

області біля Вовчанська, на Куп'янському напрямку, на Лиманському і до Борової росіяни не змогли просунутися. Так само і на напрямку та біля Часового Яру. Не зафіксовано змін лінії фронту і на Торецькому напрямку. А от на Покровському росіяни просунулися. Геолокаційні кадри показують, що це сталося в центрі Піщаного, а ще окупанти захопили село Запоріжжя на південний захід від Покровська.

Бойові дії в Україні та Росії за 28 лютого / Карти ISW

Російські війська просунулися й на Курахівському напрямку, наступаючи на захід від міста в районі Костянтинополя та Андріївки. Геолокаційні кадри показують незначне просування окупантів на північ від цього села, що на захід від Курахового.

напрямку, наступаючи на захід від міста в районі Костянтинополя та Андріївки. Геолокаційні кадри показують незначне просування окупантів на північ від цього села, що на захід від Курахового. У напрямку Великої Новосілки ворог також мав просування. Росіяни наступали біля низки населених пунктів в цьому районі, а геолокаційні кадри засвідчили їхнє просування на схід від Бурлацького.

ворог також мав просування. Росіяни наступали біля низки населених пунктів в цьому районі, а геолокаційні кадри засвідчили їхнє просування на схід від Бурлацького. Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземні дії на сході Запорізької області. Але на заході області у росіян були просування після заявленої ними активізації на цьому напрямку. Геолокаційні кадри показують окупантів у П’ятихатках.

Інститут вивчення війни зауважив, що російські війська просунулися поблизу Покровська, Курахового, Великої Новосілки та на заході Запоріжжя.

Зауважимо, у попередньому звіті від 28 лютого аналітики вказували, що російські війська просунулися на тих самих Покровському та Курахівському напрямках і біля Великої Новосілки. Але тоді мовилося і про успіхи ЗСУ, і теж на Торецькому та Покровському напрямках.