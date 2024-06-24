Наступ росіян на Борову та трасу Покровськ – Костянтинівка: як змінилася лінія фронту за тиждень

По всій лінії зіткнення тривають важкі бої. Особливо гострою є ситуація на Куп'янському, Лиманському, Волноваському, Торецькому та Оріхівському напрямках.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 17 по 23 червня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

Зверніть увагу Росіяни критикують Міноборони за провал захисту Севастополя, – ISW

Наступ на Борову

18 червня 3-тя окрема штурмова бригада повідомила, що у їхній зоні відповідальності на заході Луганщини та південному сході Харківщини росіяни наростили кількість техніки та живої сили для проведення нового наступу. Метою ворога називають вихід на адміністративні межі Луганської області та подальший наступ на селище Борова Харківської області.

Мова йде про угруповання чисельністю 10 000 осіб, зокрема ворог використовує для посилення своїх підрозділів приватні військові компанії. Росіяни залучили на цей напрямок 236-ту артилерійську бригаду та 11 полків – 7 мотострілецьких, 2 танкові та 2 артилерійські.

Українська розвідка та ОСУВ "Хортиця" уже заявили, що плани ворога на цьому напрямку вдалося зірвати, проте там посилилися ворожі атаки та штурми, тому підрозділи, які перебувають там, просять підтримки.

Зокрема, Борівський напрямок є й зоною відповідальності 77-ї аеромобільної бригади. Зараз бійці потребують безпілотників та всього супутнього обладнання, тому відкрили збір на службу Безпілотних Систем. Долучитися до збору просто – можна задонатити:

на монобанку;

на карту 5375 4112 1751 3774.

Варто відзначити, що ще в липні 2022 року росіяни заявили про начебто повне захоплення Луганської області, проте зараз під контролем України перебувають такі населені пункти, як Білогорівка, Невське, Новолюбівка, Макіївка, Греківка, Новоєгорівка, Надія, М'ясожарівка, Твердохлібове та Стельмахівка.



Лінія зіткнення на Борівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Активізація ворога в напрямку Торецька

Ситуація протягом останніх кількох тижнів вказує на те, що росіяни намагаються проводити штурмові дії на різних напрямках для пошуків тих, де в майбутньому можна планувати нові наступальні дії. Якщо минулого тижня росіяни активізовувалися в напрямку Сіверська, то цього тижня – в районі Торецька.

На жаль, в ході штурмових дій ворогу вдалося окупувати село Шуми та зайти на околиці села Північне.



Як змінилася ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни просуваються до траси Покровськ – Костянтинівка

Особливо складною є ситуація на Покровському напрямку, де ворог продовжує наближення до траси Покровськ – Костянтинівка. Після окупації абсолютної більшості села Новоолександрівки, трасу і лінію фронту розділяють лише західні околиці та село Воздвиженка, на які зараз росіяни зосереджують свої атаки, аби вийти на трасу між селами Малинівка та Нова Полтавка. Станом на кінець минулого тижня, відстань від лінії зіткнення до траси становить близько 6,5 кілометра.

Окрім цього, росіяни намагаються атакувати й в інших районах. Наприклад, минулого тижня ворогу вдалося просунутися в районі Архангельського та Олександрополя, проте біля останнього закріпитися не зміг і Сили оборони вибили окупантів із цих позицій.

Також ворог веде штурмові дії в напрямках чи районах сіл Лозуватське, Сокіл, Новопокровське, Уманське та Карлівка.

Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Варто відзначити, що вихід росіян до траси не означатиме зрив логістики для Сил Оборони, оскільки тривалий час ділянка траси з Малинівки до Нової Полтавки перебуває за лічені кілометри й ворог може атакувати її. Тобто альтернативу цьому шляху знайти довелося раніше. Однак росіяни можуть далі по трасі просуватися або до Покровська, або до Костянтинівки.

Інші маневри ворога на Донеччині

На Курахівському напрямку основним місцем боєзіткнення залишається місто Красногорівка, проте протягом минулого тижня жодних просувань окупантів там не було зафіксовано. Проте окупаційні війська змогли просунутися у напрямку села Костянтинівка.

Водночас росіяни активізувалися також і на Вугледарському напрямку й впродовж минулого тижня атакували у напрямку Володимирівка – Водяне та змогли просунутися. Ймовірно, активізацію росіян тут можна пов'язувати з тими ж причинами, що і на Торецькому напрямку.



Курахівський та Вугледарський напрямки на Донеччині / Карта DeepStateMAP

Бої за Роботине

Ще одним напрямком, який минулого тижня зазнав змін став Оріхівський – там окупанти продовжують давити на Роботинський виступ, аби повністю ліквідувати його. Унаслідок цього сіра зона в районі села розширилася. Варто відзначити, що зараз саме Роботине – у сірій зоні.





Ситуація в районі Роботиного / Карта DeepStateMAP

Підтримувати Сили оборони і ніяк інакше

Щодо інших напрямків, про які у сьогоднішньому огляді ми ще не розповіли.

Харківський. Бої тривають у Вовчанську та в Липцях. У Вовчанську зростає кількість випадків здачі в полон з боку ворога.

Куп’янський. Ворог продовжує атаки в напрямку Берестового та Степової Новоселівки.

Лиманський. Основні зіткнення відбуваються в районі села Терни.

Сіверський. Окупанти атакують у напрямку Виїмки та Роздолівки.

Краматорський. Тривають важкі бої за Часів Яр. Сили оборони не допустили жодних просувань ні в місті, ні на його околицях.

Времівський. Ворог намагається повністю окупувати Старомайорське.

Придніпровський. ЗСУ продовжують тримати плацдарм у Кринках, а окупанти не полишають спроб вибити морпіхів звідти.

Наша армія щоденно потребує підтримки у різних видах та проявах. І це не можна ігнорувати, адже байдужість наближає лінію фронту до вашого дому.

Найпростіший спосіб підтримки наших бійців – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний– тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.