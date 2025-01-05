Російські війська просунулися поблизу Покровська та Торецька: огляд і карти ISW
5 січня 2025, 02:31Читать новость на русском
Кремль не виводить своє військо з України та продовжує штурмові дії. В Інституті вивчення війни розповіли, які зміни на фронті відбулися упродовж 4 січня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.
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Яким був огляд ситуації на фронті від 4 січня
- Російські війська 4 січня продовжили наступальні дії вздовж виступу України в Курській області, проте підтверджених змін на лінії фронту не було.
- Харківський напрямок. Російські війська 3 і 4 січня продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від міста Харкова в районі Стариці та Вовчанська.
- Сили противника продовжили наступ на Куп'янському напрямку, але не підтвердили просувань.
- В ISW пишуть, що російські та українські сили нещодавно просунулися на північний захід від Кремінної в напрямку Лимана. На геолокаційних кадрах, опублікованих 2 січня, видно, що ЗСУ відбили позиції в центрі Тернів (на північний захід від Кремінної). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 4 січня, показують, що російські війська просунулися через річку Жеребець у центральну Іванівку (на північний захід від Кремінної).
- Російські війська продовжували наступальні дії на Часів Яр, але жодного підтвердженого просування не зробили.
Карти бойових дій війни в Україні й Росії 19 грудня / Карти ISW
- Окупанти нещодавно незначно просунулися в Торецьк на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі 4 січня. Ворожі сили також нещодавно просунулися на південний схід і південний захід від Покровська.
- Українські сили, ймовірно, зберігають обмежені позиції поблизу Курахівського водосховища. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 січня, показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися на північний схід від Костянтинопольського (на південний захід від Курахового).
- Російські війська продовжували наступальні операції в західній частині Запорізької області, але не зробили жодних підтверджених просувань. Російський мілблогер зазначав 4 січня, що їхня армія просунулася на північний захід від Роботиного в районі Малої Токмачки та Білогір’я, але ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.
- Війська противника продовжували наступ на Дніпровському напрямку. Але вони не зробили жодного підтвердженого просування.