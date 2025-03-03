Успіхи ЗСУ у Торецьку та активність окупантів за Великою Новосілкою: аналіз ISW та нові карти

Оновлений огляд бойових дій з'явився на сайті Інституту вивчення війни 3 березня. Зафіксовано деякі зміни у лінії фронту.

Мовиться і про просування ворога, і про успіхи ЗСУ. В ISW показали відповідні карти, 24 Канал публікує їх та переказує основні висновки.

Дивіться також У Росії заявили про перемогу у війні в Україні вустами австрійки, яка обожнює Путіна, – ISW

Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 3 березня

2 березня російські війська продовжили наступальні операції в межах українського виступу в Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування.

області, але не зробили жодного підтвердженого просування. При цьому росіяни продовжували стверджувати, що діють на півночі Сумської області поблизу міжнародного кордону.

області поблизу міжнародного кордону. Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наступальні операції росіян на Харківському напрямку 2 березня.

напрямку 2 березня. На Куп'янському напрямку атаки були, але без просувань. Так само на Лиманському напрямку та на Борову. Про бої на Сіверському напрямку повідомлень не було.

Бойові дії в Україні та Росії за 2 березня / Карти ISW

У Часовому Яру бої тривали, без просувань. Водночас українські війська просунулися у Торецьку , зокрема в межах північної та центральної частин міста.

, зокрема в межах північної та центральної частин міста. На Покровському напрямку бойові дії тривали, але окупанти не просувалися. Так само на Курахівському напрямку.

напрямку бойові дії тривали, але окупанти не просувалися. Так само на Курахівському напрямку. А проте російські війська просунулися на напрямку Великої Новосілки. Вони, можливо, захопили Бурлацьке.

Вони, можливо, захопили Бурлацьке. 2 березня російські війська продовжили наступальні дії на заході Запорізької області, але не зробили підтверджених просувань. Були й обмежені наземні атаки на Дніпровському напрямку, теж без успіху.

Інститут вивчення війни зауважив, що українські війська просунулися в Торецьку, а російські – під Великою Новосілкою.