3 березня, 05:45
Успіхи ЗСУ у Торецьку та активність окупантів за Великою Новосілкою: аналіз ISW та нові карти
Основні тези
- Українські війська просунулися в Торецьку, зокрема в межах північної та центральної частин міста.
- Російські війська просунулися на напрямку Великої Новосілки, можливо, захопивши Бурлацьке.
- На інших напрямках, таких як Куп'янський, Лиманський та Запорізький, не було підтверджених просувань.
Оновлений огляд бойових дій з'явився на сайті Інституту вивчення війни 3 березня. Зафіксовано деякі зміни у лінії фронту.
Мовиться і про просування ворога, і про успіхи ЗСУ. В ISW показали відповідні карти, 24 Канал публікує їх та переказує основні висновки.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 3 березня
- 2 березня російські війська продовжили наступальні операції в межах українського виступу в Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування.
- При цьому росіяни продовжували стверджувати, що діють на півночі Сумської області поблизу міжнародного кордону.
- Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наступальні операції росіян на Харківському напрямку 2 березня.
- На Куп'янському напрямку атаки були, але без просувань. Так само на Лиманському напрямку та на Борову. Про бої на Сіверському напрямку повідомлень не було.
Бойові дії в Україні та Росії за 2 березня / Карти ISW
- У Часовому Яру бої тривали, без просувань. Водночас українські війська просунулися у Торецьку, зокрема в межах північної та центральної частин міста.
- На Покровському напрямку бойові дії тривали, але окупанти не просувалися. Так само на Курахівському напрямку.
- А проте російські війська просунулися на напрямку Великої Новосілки. Вони, можливо, захопили Бурлацьке.
- 2 березня російські війська продовжили наступальні дії на заході Запорізької області, але не зробили підтверджених просувань. Були й обмежені наземні атаки на Дніпровському напрямку, теж без успіху.