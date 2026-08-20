Росія завдає ударів по житлових кварталах / фото – ДСНС

Найбільше постраждав Київ. Загинули 15 людей, понад півсотні поранені.

У трьох районах столиці горіли житлові й нежитлові будинки, склади, багатоповерхівки. Пожежі гасили до ранку, тривали пошуково-рятувальні роботи.

Росія також атакувала пункт пропуску на кордоні з Молдовою в Одеській області та газову інфраструктуру на Чернігівщині. У Київській області під ударом були райони Борисполя і й Броварів, де теж є загиблі й поранені.

У Житомирі напередодні російські дрони-ракети "Бандероль" влучили в обласне управління поліції. Там були десятки поранених і вже троє загиблих, один постраждалий помер у лікарні.

Новими цілями росіян стали продукти харчування / фото – ДСНС

Реактивні дрони типу "Бандероль" залишаються серйозною загрозою й долітають уже до Житомира, Рівненщини, Тернопільщини, а їхні польоти, на думку ведучого, знову забезпечуються через білоруські ретранслятори.

Українські удари по російській енергетиці та промисловості

У відповідь на російський терор Україна завдає ударів по території держави-агресорки. Географія помсти шириться.

У Чебоксарах був приліт по електропідстанції, через що місто сиділо без світла. Над об'єктом підіймався чорний дим у центральній частині міста.

Зранку 20 серпня горів Нижньокамський НПЗ у Татарстані, компанії ТАНЕКО.

Частину дронів росіяни збивали, але були й прямі влучання.

Атаки по Татарстану вже неодноразово відбувалися й у серпні, і у липні.

Харківщина, прикордонні інфільтрації та удари по АЗС

На Харківщині росіяни намагаються інфільтруватися в прикордонній зоні — в районі Козачої Лопані, далі на схід у напрямку Вовчанська та в районі Великого Бурлука.

Там наразі ефективно працюють прикордонні загони й розвідка, які стримують ворога.

Вночі росіяни атакували АЗС у Харкові дроном "Молнія" в Індустріальному районі.

У відповідь український FPV-дрон уразив АЗС "Газпрому" у Валуйках Бєлгородської області.

Валуйки — важливий логістичний вузол росіян приблизно за 30 кілометрів від кордону, через який проходить дорога на Куп'янськ.

Статистика ударів КАБами за липень

За липень Повітряні сили повідомляли про 727 випадків пусків росіянами КАБів.

Статистика російських ударів КАБами за липень, за повідомленням Повітряних сил / Інфографіка – 24 Канал

Найбільше таких ударів припало на Запорізьку область — 25,4%, Донецьку — 22%, Харківську — 21,7%, Дніпропетровську — понад 15%, Сумську — майже 12%.

У Херсонській області було 3,3%, а в Одеській та Миколаївській — рідкісні випадки.

Смуга бомбардувань простягається від Сумщини до Одещини, а найбільше потерпають чотири східні області.

Слов'янський і Краматорський напрямки

На Слов'янському напрямку ворог тисне в районі Рай-Олександрівки в бік Оріховатки та Миколаївки.

DeepState фіксує розширення сірих зон між Калениками й Никифорівкою, але, схоже, реальна ситуація гірша, ніж на мапі, й відставання може становити до десяти днів.

Ситуація на Донбасі стабільно складна – росіяни активно завдають удари дронами / скриншот карти DeepState

На південь від траси "Слов'янськ — Бахмут", вже на Краматорському напрямку, росіяни намагаються просуватися до Краматорська, зокрема в районі Васютинського. Ворог там уже закріпився в частині населеного пункту.

Складною залишається ситуація і навколо Костянтинівки. "Біла зона" на мапі DeepState, схоже, не відповідає реальності: росіяни зайшли з флангів у район Новодмитрівки, Гори, Берестка й Лінівки.

Активні бої тривають у районах Олексієво-Дружківки, Дружківки, Софіївки, Торського, Райського, Красного Кута та Новогригорівки.

Бойові дії фактично простягаються далі, ніж це показано на карті, й що оборона тут значною мірою тримається на річкових рубежах, зокрема на лінії Казенного Торця.

Бої на Добропільському напрямку

В районі Білицького та Добропілля росіяни намагаються прорватися через цей сектор, але точна ситуація, за словами ведучого, не завжди підтверджується візуально, хоча DeepState тут загалом ближчий до реальності.

Блекаут у Криму та удари по Тамані

У Криму після нічних ударів українських безпілотників зникло світло в Севастополі, Євпаторії, Феодосії, Керчі та в районі Ялти.

Окупаційна влада говорила про ремонтні роботи й перевантаження мереж, але терміни відновлення електрики назвати не змогла.

Ураження були також у районі Тамані. Там, за його словами, вдарили по нафтовому терміналу «Таманьгазнафта» та підстанції "Тамань" на 500 кіловат, яка є частиною енергомоста до Криму.

Після цього в Криму й виник масштабний блекаут.

Новоросійськ і розвалені фрегати

Після ударів по Новоросійську осінтери дійшли висновку, що Росія могла надовго втратити два фрегати-носії крилатих ракет "Калібр" — "Адмірал Макаров" і "Адмірал Ессен".

За супутниковими знімками видно деформовану палубу, пошкодження надбудов і зруйнований восьмикомірний модуль УКСК ЗС-14, призначений для запуску ракет.

Обидва "адмірали" гарненько отримали / Супутниковий знімок – Absolutely Reliable Source

На "Адміралі Макарові" також є влучання в районі пускової установки.

Ці кораблі давно не виходять у море, бо бояться українських морських дронів. А тепер після ударів по них у самому Новоросійську Росія може бути надовго позбавлена частини носіїв крилатих ракет у Чорному морі.

Нагадаємо, цієї ночі з Новоросійська летіли 8 "Калібрів", але їх могло б бути значно більше. Таким чином, одним із завдань Сил оборони є те, щоб їх там не стало взагалі.

