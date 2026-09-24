Огляд подій війни на фронті та в тилу за добу станом на 24 вересня 2026 року від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

Головні теми випуску:

наслідки росіян ударів по українських дата-центрах;

російські диверсії в Польщі та загроза для півдня Європи;

просування українських сил на Лиманському, Слов'янському, Добропільському, Олександрівському та Новопавлівському напрямках.

Текстова версія огляду подій 24 вересня від Андрія Дрозди – на 24 Каналі.

Нова пріоритетна ціль ворога: удари по дата-центрах

Останніми днями Росія суттєво змінила фокус своїх повітряних атак. Якщо раніше удари по телекомунікаційній інфраструктурі не мали системного характеру, то тепер знищення інтернет-зв'язку в Україні стало для ворога новою пріоритетною ціллю.

У ніч проти 24 вересня під час масованих обстрілів Києва із застосуванням балістики, гіперзвукових ракет та понад 200 ударних дронів, росіяни цілеспрямовано атакували вузли зв'язку.

У столиці вже зафіксовано серйозні перебої з доступом до мережі через пошкодження вузла провайдера Etherlink, про що компанія заявила офіційно. Крім того, під удар потрапили великі дата-центри CityHost та MiroHost.

Через подібні атаки українці можуть залишатися без зв'язку до 12 годин. Провайдери намагаються оперативно мінімізувати наслідки, однак фахівці вже зараз радять користувачам мати щонайменше дві SIM-картки різних операторів та підключення до двох різних інтернет-провайдерів. Очевидно, що після відпрацювання цієї тактики на Києві, ворог перенесе удари по дата-центрах і на західні регіони України.

Масована бомбардувальна кампанія: статистика виснаження

Синхронно з атаками на зв'язок, Росія продовжує методично випалювати логістичну та промислову базу України. Французький OSINT-дослідник Клеман Молен, проаналізувавши відкриті дані, зафіксував щонайменше 350 російських ударів по Києву та околицях за останні три місяці.

Динаміка атак залишається стабільно високою: 112 ударів у липні (з них 70 ракет), 124 у серпні (21 ракета) та 117 у вересні (близько 25 ракет).

Головними цілями ворога у столиці стали складські приміщення: кількість ударів по них зросла з 31 у липні до 62 у вересні. Також під постійним вогнем перебувають промислові об'єкти, траса "Київ – Чоп" (де ворог намагається знищити всі автозаправки) та райони Борисполя і Броварів.

Молен констатує, що через брак ракет-перехоплювачів до систем Patriot та масове використання реактивних дронів "Герань", Росія фактично розпочала повноцінну масову бомбардувальну кампанію столиці.

Наслідки цієї тактики стають дедалі помітнішими, адже навіть успішне перехоплення балістики над містом призводить до падіння уламків, які завдають критичної шкоди житловій забудові та забирають життя цивільних.

Саме це сталося 24 вересня. "Циркони", "Іскандери", ракети корейського виробництва, балістика, а також різноманітні "бандеролі" і реактивні дрони були залучені у великій кількості під час обстрілу столиці.

Залишки ракети "Іскандер" в Києві. На щастя, вона не вибухнула (фото – ДСНС, соцмережі):

Понад 200 одиниць різних дронів українська ППО збила цієї ночі. Знову удари по складах, по нежитлових приміщеннях. Так само і житлові будинки постраждали через ці обстріли, адже деякі ракети влучили і наробили багато біди. Дещо вдалося перехопити (щось, на щастя, не вибухнуло), але, звичайно, навіть перехоплення балістики над містом призводить до падіння уламків. І відповідно ці уламки завдають різної шкоди. Навіть підбита ракета несе величезну загрозу.

Рятувальникам довелося працювати всю ніч, як у Києві, так і в Одесі (там був атакований гіпермаркет "Нова лінія"). На щастя, в Одесі люди не загинули, а от у Києві, на жаль, є 2 загиблих.

Диверсії в Європі: атака на Starlink у Польщі

Повітряний терор в Україні є лише частиною ширшого стратегічного задуму Москви. Паралельно з ракетними ударами по Києву, російські спецслужби активізували диверсійну діяльність на території країн НАТО. У польському селищі Воля-Кробовська сталася пожежа на об'єкті супутникового зв'язку Starlink – станції, яка є критично важливою для забезпечення інтернетом України та всієї Центрально-Східної Європи.

Міністр цифрових справ Польщі Кшиштоф Гавковський підтвердив, що існують вагомі ознаки навмисного підпалу, внаслідок якого було пошкоджено антени та електрогенератор. Прем'єр-міністр Дональд Туск також не має сумнівів, що за цією атакою стоять російські диверсанти.

Показово, що ця диверсія супроводжувалася класичними гібридними провокаціями: у той самий час російський гелікоптер з боку Калінінградської області порушив повітряний простір Польщі. Польські військові спостерігали за ним майже хвилину, але не збили, відволікшись на цей інцидент, поки диверсанти палили станцію зв'язку. Це демонструє нову реальність гібридної війни, де фізичні атаки на інфраструктуру синхронізуються з військовими провокаціями на кордонах.

Новий російський дрон у Молдові

У Молдові тим часом вибухнув російський дрон в ході сьогоднішнього обстрілу України. Імовірно, це була "Гербера", вона була з бортовою камерою.

Летіла вона, можливо, в Чернівецьку або Вінницьку область. Кілька таких дронів було зафіксовано в повітряному просторі Молдови і Румунії.

Там і місцеві мешканці знімали відповідні кадри прольоту дронів. І один з цих дронів врізався в дерево, вибухнув на території Флорештського району Молдови.

Отже, знову такі загрози, вони повторюються в наших сусідів на їхній території.

Російська загроза для Середземномор'я

Масштаби російських планів виходять далеко за межі Східної Європи. Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) вже попередило Польщу та інші європейські уряди про підготовку російських атак на підводну інфраструктуру – кабелі, які забезпечують роботу банківської системи та глобального інтернет-зв'язку.

Щобільше, за даними іспанського видання El Mundo, Росія розробляє безпрецедентний план атак на країни Південної Європи. Йдеться про приховані запуски ударних дронів із замаскованих торгових суден у Середземному морі. Дальність польоту сучасних російських безпілотників дозволяє їм з акваторії моря досягати Мадрида, Барселони, Тулузи, Ліона, Марселя, а також покривати майже всю територію Італії, включно з Римом та Неаполем.

Логіка таких дій полягає у політичному шантажі. Росіяни не братимуть на себе відповідальність за ці удари, списуючи їх на "випадкові" або "чужі" дрони. Головна мета цієї кампанії – посіяти паніку та страх у європейських суспільствах, особливо під час передвиборчих процесів. Кремль розраховує, що налякані виборці віддаватимуть голоси за проросійські партії, які виступають за "примирення" та блокування військової допомоги Україні. Хоча наразі цей сценарій виглядає песимістичним, західні розвідки розглядають його як цілком імовірний на наступний рік.

Російська загроза реальна для всіх / Інфографіка – El Mundo

Нові подробиці операції "Вівальді"

На Лиманському напрямку DeepState консервативно оцінює ситуацію, але вона там стрімко змінюється. За даними осінтерів, вже відбуваються українські атаки по інший бік Сіверського Дінця.

Українські війська намагаються відкинути ворога від Миколаївки, зачистити інфільтровані там російські піхотні групи і відкинути їх далі, очевидно, на схід від Слов'янська і від Миколаївки відсунути.

Поки що зрозуміло, що тут якась початкова фаза цієї операції, але треба сказати, що Слов'янськ, Миколаївка, Крива Лука, Рай-Олександрівка, дуже тісно цей район пов'язаний з Лиманом. Для того, аби успішно обороняти цей район, потрібно було зачистити присутність росіян в районі Ямполя, Діброви, Озерного, чим і займаються зараз підрозділи третього армійського корпусу.

Поки що це виглядає як цілком очевидний задум, але те, що ми знаємо про Лиманський виступ офіційно, стосується лише дій наших військових, які були проведені в травні, червні, можливо, до липня місяця у цьому районі.

Йдеться, зокрема, про звільнення таких населених пунктів, як Середнє, Шандриголове, Дерилове тощо.

Перші фото зі звільненого Шандриголового (фото – 66 ОМБр ім. князя Мстислава Хороброго):

Більше про підготовку до операції "Вівальді" стало відомим з колонки на "Укрправді" , заступника командира Третього армійського корпусу полковника Родіона Кудряшова.

Зокрема, він пише про те, що на війні територію відвойовують саме штурмовики,але можливість для таких дій створюється задовго до першого кроку. Цей наступ починається не тоді, коли піхота отримує наказ рухатись вперед, а значно раніше — зі штабів, командирів, підготовки людей, логістики, розвідки, безпілотних систем, забезпечення і ще багатьох рішень, які ніколи не потраплять у новини.

До операції "Вівальді" Третій армійський корпус готувався понад пів року. Коли корпус входив у зону відповідальності, його першим завданням було зупинити погіршення ситуації і стабілізувати передній край. Неможливо планувати складну операцію, якщо не знаєш, де завтра буде проходити твій передній край. У такій ситуації логістика постійно перебуває під загрозою, а формувати ударне угруповання дуже складно. Тож командир повинен відповідати за весь цикл — від підготовки бійця до результату на полі бою.

Сучасний командир працює з величезним потоком інформації. Він має швидко ухвалювати рішення, розуміти можливості систем логістики, розвідки, суміжних підрозділів і при тому не душити ініціативу нижчих рівнів. Це дуже важливе, до речі, спостереження, бо те, що ми, наприклад, чули про генералів попереднього покоління і офіцерів попереднього покоління високого рангу, воно цим критеріям не відповідає.

Кудряшов також відзначає, що не можна все зводити саме до технології, і навіть 10 000 дронів самі по собі не створюють переваги, якщо нема хорошої системи керування. І дуже важлива швидкість передачі інформації від молодших командирів далі нагору. Якщо командир на місці бачить зміну ситуації, але для реакції на цю ситуацію має пройти п’ять рівнів узгодження, то ворог виявиться швидшим. Іноді кілька хвилин — це значно більше і значно важливіше, ніж додаткова одиниця техніки.

І власне тут важливо запам'ятати, що ми не зможемо з росіянами воювати підрозділ на підрозділ, каже Кудряшов. Наші підрозділи, з'єднання мають показувати значно вищу ефективність, аніж росіяни, тому що кількісно росіян більше. Кудряшов нагадує, що ворог теж навчається, змінює тактику, тому потрібно постійно реагувати і адаптуватися, а не стояти на місці. А у "Вівальді" чотири пори року, тому ми поки що бачимо далеко не все, що задумано і що вже втілюється на полі бою.

Слов'янський напрямок і загрози для Краматорська

За трасою Слов'янськ – Бахмут росіяни мають кілька просочувань у район сіл Никонорівка, Васютинське і перебувають за 7 – 8 кілометрів від східних околиць Краматорська.

Це не означає, що ворог там великими силами закріпився, але деякі групи скритної російської піхоти доходили до цих рубежів.

Зараз теж треба провести потрібну роботу зачистки цього району. Це, очевидно, теж задача вже для Білецького і його угруповання "Центр".

Загроза оточення Костянтинівки

Ворог зосередився на посиленні свого хвату навколо Костянтинівки по флангах. Йдеться, зокрема, про район Віролюбівки, Стінки, Молочарки.

Тут намагаються росіяни дійти до Олексієво-Дружківки з флангу. А з іншого флангу від Іллінівки, району Миколайпілля, повз Миколайпілля ворог рухається на Осикове і Олексієво-Дружківку, власне, з півдня на північ.

Скриншот карти DeepState

План ворога полягає в тому, аби оточити Костянтинівку такими фланговими просочуваннями, інфільтраціями і накопичитися в Олексієво-Дружківці, перекрити повністю логістику тим нашим піхотинцям, які все ще в районі Костянтинівки безпосередньо в місті перебувають.

З огляду на це, дуже важливо, що вдалося зачистити азовцям спільно зі штурмовиками "Скелі" район Торського і Райського, а також район Новомиколаївки, де ворог так само інфільтрувався і намагався пройти в напрямку Дружківки цим коридором.

Добропільський, Новопавлівський та Олександрівський напрямки

На Добропільському виступі, де напрямок на Дружківку – росіяни активно намагаються просуватися і де була проведена зачистка.

І є напрямок на Добропілля. Між ними так само ворог намагається рухатися по виступу, який раніше був відбитий і зачищений. Це Золотий Колодязь, зокрема Кучерів Яр. І там так само є ворожі інфільтрації. Очевидно, потрібно буде зачищати цю зону, яка все ще зеленим позначена на мапі DeepState.

Російські ДРГ просочуються на околиці Добропілля між Ганнівкою, селом Ганнівка і Добропілля. Деякі навіть були помічені у районі Святогорівки деякі російські піхотинці. Це так звані надмалі піхотні групи. Але в східній частині Святогорівки росіяни блукали і намагалися там заховатися.

Скриншот карти DeepState

Говорити про якесь оперативне оточення, звісно, Добропілля немає жодних підстав. Ми знаємо, що ворог з півдня намагається підбиратися до міста і інфільтруватися в цей район. Хоча ясно, що там все одно наша логістика продовжує функціонувати з півночі на південь на Добропіллі, хоча із певними зрозумілими труднощами. Однак якщо інфільтраційні групи противника зможуть не просто заходити в окремі райони, а й утримувати там свою присутність і накопичуватись, забезпечувати постійний підхід нових сил, тоді це для оборони Добропілля стане суттєвою проблемою.

Про успіхи українських сил південніше – на Новопавлівському і Олександрівському напрямках – пише Костянтин Машовець. Є підтверджений уже захід українських військ в район села Комар. Безпосередньо в Комарі закріпилися деякі наші з'єднання. Це за річкою Мокрими Ялами село. І це важливо було перетнути цей природний рубіж і продовжувати натиск на ворога.

Скриншот карти DeepState

Однак поруч є ще річка Янчур, так само південніше, де відбуваються в річищі цієї річки, в долині цієї річки бойові зіткнення. Українські війська продовжать тут просування та закріпляться в районі сіл Павлівка, Новоселівське, Успенівка.

Якщо вдасться закріпитися в цьому районі, то в російській 5-й загальновійськовій армії будуть створені неабиякі труднощі. Наступати в напрямку Оріхова ця армія далі по суті нормально не зможе. Оперативна взаємодія між російськими угрупованнями буде порушена.

Огляд подій війни 24 вересня 2026 від Андрія Дрозди – дивіться відео: