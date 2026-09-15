Військовий аналітик 24 Каналу Андрій Дрозда розповідає про основні події доби 15 вересня 2026 року на фронті та в тилу.

Головною темою випуску стали "енергетичне перемир'я" Дональда Трампа та перші офіційні деталі операції Сил оборони на Лиманському напрямку. Вона отримала кодову назву "Вівальді", на честь славетного композитора та автора циклу концертів "Чотири пори року".

Детально про цю та інші помітні події доби – в текстовій версії огляду на 24 Каналі.

Енергетичне перемир'я від найвідомішого енергетичного вампіра

Вчора Трамп у соцмережах оголосив, що нібито досягнуто домовленості про зупинку ударів по енергооб'єктах. Водночас він не уточнив, про які саме об'єкти йдеться: лише про нафтопереробні заводи чи також про енергопідстанції, які забезпечують електрику, тепло і світло.

Для Трампа це питання має ще й внутрішньополітичний вимір: його турбує вартість пального у США, особливо дизеля, який, як зазначається, сягнув рекордних показників. Тому Трамп і поспішив із заявою. Так він хотів насамперед показати американцям, які втомилися від дорогого пального, що він працює над зниженням цін.

Допис серійного миротворця про енергетичне перемир'я / Скриншот

От тільки домовленостей, про які він оголосив, ще не має. Тема енергетичного перемир’я давно обговорюється у перемовинах між Україною, Росією та США. Україна місяцями намагалася добитися взаємної паузи в ударах по енергетичній та іншій критично важливій інфраструктурі, але Москва ці пропозиції відхиляла й лише посилювала атаки.

Але Путін не хоче укладати таку угоду перед зимою, бо розраховує, що удари по енергетиці в холодну пору змусять Київ піти на поступки.

Президент Зеленський миттєво відреагував на слова Трампа та написав, що Україна готова до деескалації, але з боку Росії жодних кроків немає. У вечірньому зверненні він заявив, що Росія не припиняє ударів по енергетиці, звичайній логістиці та критичній інфраструктурі, а відповіді українських сил на це є відчутними.

Тому мова про реальну деескалацію зараз не йде, бо російські атаки тривають.

Удари росіян по Києву тривають

У Києві за день сталося кілька атак дронами по різних об'єктах, зокрема по АЗС. За даними КМВА, постраждали восьмеро людей.

У Солом'янському районі поранення дістали шестеро осіб через влучання в нежитлову будівлю. У Дарницькому районі було влучання на території АЗС, одна людина поранена, займання швидко загасили.

У Голосіївському районі також було влучання по території АЗС, одна людина постраждала, пожежу ліквідували. В Оболонському районі горіла нежитлова будівля.

Фото – ДСНС

Згодом стало відомо, що один із постраждалих, чоловік у тяжкому стані, помер у лікарні. Це був саме той чоловік, який перебував неподалік АЗС у Дарницькому районі.

Російські ретранслятори в Білорусі знову працюють

Російські ретранслятори на території Білорусі знову допомагають окупантам завдавати ударів по заходу України.

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що Рівненська, Волинська і Львівська області за останній тиждень атакували саме з використанням ретрансляторів із Білорусі: російські повітряні засоби отримували сигнал через ці пристрої.

Фото – ДСНС

Нагадаємо, у червні Зеленський публічно говорив, ніби Лукашенко відключив ці ретранслятори для "Шахедів", але, як видно зараз, проблему це не вирішило: ретранслятори знову працюють, і росіяни ними користуються.

Далекобійні удари України по території Росії

На терор росіян Україна відповіла кількома ударами. У Таганрозі сталося дві масштабні пожежі, що видно навіть на знімках NASA.

Одна з них – на складах "Озону", інша – в районі місцевого летовища, де розташований Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Бєрієва. Там могли бути як авіаційна техніка, так і місця запуску російських безпілотників.

Свіжі кадри з Сизрані / Фото – Exilenova+

Також атаковано Сизрань. Очевидці та місцеві телеграм-канали повідомляють про пожежу на одному з промислових підприємств, яке канал Astra ідентифікує як Сизранський НПЗ, що належить "Роснефті".

На фото і відео видно кілька точок загоряння, тобто до об'єкта долетіло щонайменше кілька дронів.

Лиманський напрямок: "Вівальді" – хіт сезону

Наразі вся увага – на Лиманський напрямок. Аналітики й OSINT-спільнота вже давно бачать, що там іде масштабна операція, але офіційно українська сторона довго її не коментувала. Тепер Третій армійський корпус і генерал Андрій Білецький особисто вперше публічно вийшли із заявою.

Генерал Білецький про перші результати операції "Вівальді" – дивіться відео:

Що показав Третій армійський корпус? У повідомленні йдеться про зачистку 75 квадратних кілометрів і деокупацію ще 10 квадратних кілометрів у рамках контрнаступальних дій на півночі Донецької області.

Операція має назву "Вівальді". Корпус повідомив про зачистку від інфільтрації Новоселівки, Олександрівки, Ярової, околиць Коров'ячого Яру, а також про звільнення Середнього.

Під час операції завдано удару по боєздатності 20-ї та 25-ї армій РФ. Втрати противника на цьому етапі оцінюються приблизно в півтори тисячі солдатів, понад 12 тисяч безпілотників, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерії та автомобільної техніки.

Операція "Вівальді" – прелюдія / Скриншот карти DeepState

Також підрозділи Сил безпілотних систем перерізали логістичні маршрути ворога, а постачання пально-мастильних матеріалів російські війська були змушені перенести за межі України – у Воронізьку область.

У цій операції брали участь 60-та окрема механізована бригада, 125-та окрема важка механізована бригада, окремі батальйони Третьої штурмової, 66-та бригада, а також окремі підрозділи ССО, ГУР та інші сили, які виконували свої завдання.

При цьому генерал Білецький наголошує, що "Вівальді" має чотири сезони, тобто операція не обмежується тим, що вже показано зараз. Він закликає до інформаційної тиші та просить не поспішати зі спойлерами, обіцяючи добрі новини в офіційних повідомленнях.

Білецький також сказав, що у відкритих джерелах багато інформації про можливу кінцеву мету наступальних дій – вийти до берегів річки Чорний Жеребець. Йдеться про спробу відкинути росіян за річку Жеребець, аби зрізати Лиманський виступ. Якщо це вдасться, буде знята загроза просування ворога до Слов'янська по річищу Сіверського Дінця, а також зірвано російський задум вийти на Оскіл і загрожувати Ізюму.

Важливо, що це дійсно лише початок, насправді успіх – більший, але військові діють за принципом OPSEC – оперативної секретності, тому не все повідомляється публічно й одразу. Тобто українська армія навчилася воювати інакше, ніж у 2022 – 2023 роках, коли інформація з фронту часто з'являлася майже миттєво.

Успіхи на Лиманському напрямку мають стратегічне значення: вони зривають російські плани виходу на осінь-зиму до рубежів, із яких ворог хотів готувати форсування й атаки на Слов’янсько-Краматорську агломерацію, а також на Ізюм.

Оріхівський напрямок і бої за Степногірськ

Осінтер із ніком Playfra пише, що суттєвих змін на Оріхівського напрямку немає, патова ситуація залишається актуальною, а росіяни продовжують рухатися визначеними маршрутами, які українці виявляють і знищують.

За даними Машовця, противник намагається прорватися безпосередньо до Оріхова з півдня через Новоданилівку. Крім того, росіяни намагаються охопити східний і західний фланги району оборони ЗСУ.

На ділянці від Малих Щербаків у бік Новоандріївки противник веде активні інфільтраційні штурмові дії малими піхотними групами, намагаючись дезорганізувати систему оборони ЗСУ в тактичній зоні.

Оріхівський напрямок / Скриншот карти DeepState

Росіянам невеликими групами вдалося зайти через Успенівську балку в Новоданилівку, а звідти закинути незначні піхотні сили безпосередньо в Оріхів. Мова йде про ультрамалі групи – по одному або по двоє, які ховаються у південній частині міста в підвалах, де їх доводиться виявляти та знищувати.

Ще одну невелику групу росіян виявлено між Оріховом і Малою Токмачкою в лісосмугах, де вони намагаються пересуватися приховано, ховаючись від дронової розвідки.

Подібна активність триває і в районі Степногірська та плавнів Кам'янського. Ворог активізувався в цьому трикутнику й намагається рухатися на Степногірськ. Росіянам вдалося закріпитися в районі висотної забудови, яку вони фактично контролюють, і звідси вони намагаються відправляти штурмові групи в північнішу частину Степногірська, в "сірій зоні".

Ще один російський генерал відправився до Кобзона

Не встигли росіяни зібрати те, що залишилось від генерал-лейтенанта Мільчакова, як надійшла новина про ліквідацію ще одного російського генерала. Йдеться про генерал-майора Антона Груніса, командира 4-ї мотострілецької бригади.

Пан Груніс приєднується до цікавого флешмобу / Скриншот

Груніс був випускником Казанського Суворовського військового училища. Під його командуванням окупаційні сили діяли на Бахмутському та Костянтинівському напрямках у Донецькій області.

Формування, яким він командував, створене на базі збройних формувань так званої ЛНР. Його підрозділи брали участь у боях на Луганщині – в Тошківці, Гірському, а також на підступах до Часового Яру та Костянтинівки.

Точні обставини загибелі Груніса поки що не уточнюються. Але це точно гарний початок тижня. Сподіваємось, що подібних новин до кінця тижня буде ще більше.

Огляд подій війни 15 вересня від Андрія Дрозди – дивіться відео: