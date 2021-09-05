Оголошення миру має бути пріоритетом, – генсек ООН про війну людства з природою

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав усіх людей на планеті не воювати з природою. Він зазначив, що всі країни світу мають інструменти для "оголошення миру".

Генсек ООН наголосив, що людство веде "безглузду і самознищувальну війну з природою". Він додав, що для її припинення потрібні прихильність, амбіції та надійні зобов'язання всіх країн.

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Інструменти для встановлення миру

Оголошення миру має бути пріоритетом для всіх і скрізь,

– наголосив Гутерреш.

За його словами, усі знають про наявні проблеми. Водночас кожен має інструменти для їх розв'язання.

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Текст публікації Антоніу Гутерреша:

Людство веде безглузду і самознищувальну війну з природою.

Оголошення миру має бути пріоритетом для всіх і скрізь.

Ми знаємо проблеми і маємо інструменти для їх вирішення.

Зараз нам потрібні прихильність, амбіції та надійні зобов'язання всіх країн.