"Оголошуємо сафарі": зрадниця Поклонська приїхала в Херсон з російською гуманітаркою

Російська не то прокурорка, не то пані посол в Кабо-Верде Наталя Поклонська приїхала на Херсонщину з російською гуманітаркою. Традиційно вона розповідає про допомогу та повторює мантри про "один народ".

На приїзд зрадниці одразу відреагував нардеп Олексій Гончаренко. Він оголосив сафарі на "кримську прокурорку".

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Нардеп підкреслив, що тепер зрадницю можна спокійно впіймати, оскільки в Росії до неї нікому нема діла, як і до всіх вбитих чи полонених військових.

Якщо десь побачите, сміливо затримуйте. Про неї у Росії ніхто не згадає. Інакше Поклонська сюди навіть не приїхала б. Сафарі оголошується відкритим,

– заявив Гончаренко.

Сама ж зрадниця розповідає про "спецоперацію" та про "гуманітарну катастрофу", від якої вона нібито рятує Херсонську область.

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