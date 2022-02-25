Оголосили повітряну тривогу в Черкасах: можливі авіаудари

У Черкасах оголосили повітряну тривогу та просять людей пройти в укриття. Можливий авіаудар ворога по території міста.

Голова Черкаської ОДА Олександр Скічко об 18:51 закликав усіх реагувати негайно. Також він попросив діяти зважено та не панікувати. Інтерактивна карта укриттів у Черкасах – за цим посиланням.

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Можлива небезпека протягом 2 годин

За даними Олександра Скічку армія окупантів може завдати авіаудар по місту протягом години – двох. Тому потрібно якнайшвидше добратися до укриття, щоб убезпечити себе та рідних.

Не панікуємо! А максимально будьмо напоготові!

– закликав посадовець.



Що потрібно робити у випадку сигналу "тривога" / Зображення Центру стратегічних комунікацій

Збройні сили України невпинно дають гідну відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають нищівні санкції на Росію.

Текст допису Олександра Скічко:

УВАГА!

ПОВІТРЯНА ТРИВОГА – УСІМ В УКРИТТЯ!

Упродовж години – двох можливі авіаудари по території міста ЧЕРКАСИ.

НЕ ПАНІКУЄМО!

А максимально будьмо напоготові!