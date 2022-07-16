Була висока загроза удару з неба: оголошували тривогу по всій Україні

Майже в усіх регіонах країни під вечір 16 липня попередили про високу загрозу ворожого удару з неба. В одній із областей лунали вибухи.

Першу тривогу оголосили о 16 годині в Запорізькій області. Згодом "почервоніли" на карті тривог усі центральні, східні, західні та більшість південних регіонів. Відбої почалися приблизно через 2 години.

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В яких областях оголосили тривогу:

Житомирській;

Вінницькій;

Черкаській;

Чернігівській;

Полтавській;

Кіровоградській;

Миколаївській;

Одеській;

Рівненській;

Хмельницькій;

Тернопільській;

Волинській;

Львівській;

Івано-Франківській;

Чернівецькій;

Закарпатській;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Донецькій;

Харківській;

​Сумській;

Київській та в Києві.

Також завжди червоною на карті тривог є Луганщина. Проте там загроза не зникала від перших днів квітня. Щодо Криму та Херсонщини, то інформації про ці території немає, оскільки вони тимчасово окуповані російськими військами.

Після 17 години жителі Черкащини почали повідомляти про вибухи у своєму регіоні. Водночас російські пропагандисти почали поширювати інформацію про запуск ракет із території однієї з областей своєї країни-терориста.



Карта тривог станом на 17:00 / Скриншот

Були жорсткі обстріли напередодні

Якщо ви станете свідком влучання ракети чи наслідки вибуху не робіть жодних фото та відео. Поширення таких матеріалів може допомогти ворогу корегувати удар. Також у жодному разі не можна поширювати інформацію про роботу протиповітряної оборони, коли про це не писали на офіційних сторінках представників влади. Дотримання цих правил може врятувати десятки життів. Будьте обачні та бережіть себе.

Цієї ж доби були ворожі атаки одразу на Сумщину та Одещину. В регіонах почали лунати вибухи під час тривоги після 4 години ранку.

Згодом, на жаль, стало відомо, що є "прильоти". В Одесі російська ракета влучила в склад. Там були охоронці, які не постраждали, оскільки пішли в укриття після оголошення тривоги.

Нікополь же ворог обстріляв реактивними системами залпового вогню. Загалом по місту випустили 53 ракети з "Градів". Влучання були в:

12 п'ятиповерхових будинках;

школі;

будівлі училища.

З-під завалів дістали тіла двох загиблих. Проте рятувальні роботи продовжуються. Також є поранені мирні жителі, яких довелося госпіталізувати.

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