Є одна умова: чи наважиться Путін оголосити загальну мобілізацію в Росії

Російські окупаційні війська на фронті зазнають величезних втрат, яких їм немає чим заміщувати, а охочих добровольців у Росії обмаль. Тому з'явилася інформація, що найближчим часом там можуть оголосити мобілізацію.

Однак це рішення має два боки, негативний з яких поки переважує і Владімір Путін не наважується відкрито почати мобілізацію. Таку думку 24 Каналу висловив політолог та соціолог з Німеччини Ігор Ейдман.

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Росія продовжує жити в когнітивному дисонансі. З одного боку, людей просто на вулицях хапають і змушують іти воювати проти України, з іншого боку – з екранів телевізорів переконують, що все нормально, все йде за планом.

Я гадаю, що Путін буде до останнього тягнути з цією мобілізацією, він не хоче. Вона порушує його картину світу, він досі намагається навіть собі втовкмачити, що нічого екстраординарного не відбувається, все йде за планом, як покійний Пригожин говорив: "щасливий дідусь живе в своєму світі",

– додав Ейдман.

За якої умови Путін може наважитися на відкриту мобілізацію

Мобілізація направду стане великим ударом і по суспільних настроях, і по економіці. Для Росії мобілізація означатиме паніку, величезні черги на кордонах тощо. І тому Кремль буде тягти до останнього, аби самому собі не завдавати цього удару.

Однак, я думаю, якщо війна, не приведи Боже, затягнеться, то буде ще не одна хвиля мобілізації, але вони все ж будуть тягнути,

– зауважив політолог.

Крім того, забезпечення для всіх мобілізованих катастрофічно не вистачає, так було і минулого року. Тоді росіяни набрали велику кількість мобілізованих, однак вони буквально голі й босі відправлялися на фронт.

Ще рік тому були історії, коли в тундрі замерзали нікому не потрібні мобілізовані, далі продовжуватиметься подібне, адже в Росії люди нікому не потрібні, підсумував Ейдман.

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