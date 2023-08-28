Є одна умова: чи наважиться Путін оголосити загальну мобілізацію в Росії
Російські окупаційні війська на фронті зазнають величезних втрат, яких їм немає чим заміщувати, а охочих добровольців у Росії обмаль. Тому з'явилася інформація, що найближчим часом там можуть оголосити мобілізацію.
Однак це рішення має два боки, негативний з яких поки переважує і Владімір Путін не наважується відкрито почати мобілізацію. Таку думку 24 Каналу висловив політолог та соціолог з Німеччини Ігор Ейдман.
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Росія продовжує жити в когнітивному дисонансі. З одного боку, людей просто на вулицях хапають і змушують іти воювати проти України, з іншого боку – з екранів телевізорів переконують, що все нормально, все йде за планом.
Я гадаю, що Путін буде до останнього тягнути з цією мобілізацією, він не хоче. Вона порушує його картину світу, він досі намагається навіть собі втовкмачити, що нічого екстраординарного не відбувається, все йде за планом, як покійний Пригожин говорив: "щасливий дідусь живе в своєму світі",
– додав Ейдман.
За якої умови Путін може наважитися на відкриту мобілізацію
Однак, я думаю, якщо війна, не приведи Боже, затягнеться, то буде ще не одна хвиля мобілізації, але вони все ж будуть тягнути,
– зауважив політолог.
Крім того, забезпечення для всіх мобілізованих катастрофічно не вистачає, так було і минулого року. Тоді росіяни набрали велику кількість мобілізованих, однак вони буквально голі й босі відправлялися на фронт.
Ще рік тому були історії, коли в тундрі замерзали нікому не потрібні мобілізовані, далі продовжуватиметься подібне, адже в Росії люди нікому не потрібні, підсумував Ейдман.
Скільки осіб можуть мобілізувати в Росії: дивитися відео
Як проходить часткова мобілізація в Росії
- За попередніми даними, окупанти щомісяця мобілізували близько 20 тисяч осіб. Наразі Кирило Буданов повідомив, що план ворога складає додатково мобілізуватися 450 тисяч людей.
- В Росії продовжують вербувати злочинців, мігрантів, не лише чоловіків, а й жінок з виправних колоній.
- За повідомленням екскомандира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, в Україні зараз також воює 450 тисяч російських окупантів. Так додатковими силами ворог намагатиметься переламати хід війни. Але мобілізаційний цикл від вручення повістки до фронту для росіянина становить 4 – 6 місяців. Тому нових окупантів в боях можна буде побачити не раніше ніж на кінець січня.