"Огрядна тварина і повія": мер Дніпра Філатов вибухнув лайкою в бік Богдана і Гордона

Мер Дніпра Бориса Філатов не пошкодував епітетів для характеристик журналіста Дмитра Гордона та ексголови Офісу Президента Андрія Богдана. Неабияк обурило міського голову інтерв'ю, яке Богдан дав Гордону.

Свою думку, яскраво приправлену міцними словами, Філатов опублікував у соцмережах. Так Богдана мер назвав "огрядною твариною", а його співрозмовника Гордона – "повією"

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Філатов каже, що Богдана він "знайшов на смітнику"

Огрядна тварина, яку ми з Геннадієм Корбаном знайшли на смітнику, відмили від лушпиння і зробили людиною, сидить біля такої ж повії, що зображає з себе журналіста та сипле одкровеннями,

– написав Філатов.

Те, що розповіли на інтерв'ю, мер Дніпра назвав "маячнею запаленого розуму", яку він, мовляв, коментувати не збирається. Проте Філатов також додав, що Богдан "ходив у його будинок, спав у нього на дивані, а потім замовив його всім "мусорам" в країні".

Філатов розповів про ситуацію з мостом

Найбільше зацікавив Філатова момент інтерв'ю, у якому Богдан розповідає про наміри усунути мера. Для цього тодішній голова ОП порадив використати ситуацію з мостом.

У мене тільки лишилися питання. До всіх прокурорів, СБУшників, усіх тих, хто вкинув моє життя, життя моєї сім'ї та долі моїх підлеглих у пекло. До тих, хто намагався розтоптати мене за знамениту суперечку з президентом "за міст". До всієї тієї падалі, хто розповідав, що я робив міст із "монтажної піни",

– написав мер.

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Що відомо про суперечку щодо моста між Філатовим та президентом:

Філатов та президент Зеленський посперечались щодо ремонту моста у Дніпрі влітку 2019 року.

Суть була у тому, що до вересня 2019 року – коли святкують День Дніпра, міст мали відкрити.

В іншому випадку Філатов мав покинути посаду.

У вересні президент відвідав міст, проте вирішив ще перевірити документацію.

Восени обласна Державна архітектурно-будівельна інспекція наклала штраф за знайдені порушення.

Міськрада подала до суду і весною 2020 року винесення штрафу визнали неправомірним.

Частина тексту публікації Бориса Філатова:

Тепер я можу сказати.

Я намагатимусь бути максимально зваженим, хоча кров виступає з ясен.

Наразі соціальні мережі обговорюють інтерв'ю одного негідника з іншим.

Одутла тварина, яку ми з Геннадієм Корбаном знайшли на смітнику, відмили від лушпайок і зробили людиною, сидить у такої ж повії, що зображає з себе журналіста і сипле "одкровеннями".

Я не коментуватиму все марення запаленого розуму цього виродка, який ходив у мій будинок, спав у мене у вітальні на дивані, а потім замовив мене всім "мусорам" у нашій країні.

Рано чи пізно, правда, перемагає.