У приміщеннях дитячої лікарні "Охматдит" відомо про 2 загиблих та 15 поранених, – Клименко

Окупанти 8 липня атакували лікарню "Охматдит". Міністр внутрішніх справ України розповів про загиблих та поранених безпосередньо в приміщенні медзакладу.

За його словами, в приміщенні дитячої лікарні відомо про 2 загиблих та 15 поранених.

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Клименко розповів про ситуацію в "Охматдиті"

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що безпосередньо в приміщеннях дитячої лікарні "Охматдит" відомо про 2 загиблих та 15 поранених. Він зазначив, що це дорослі.

Проводимо рятувальні роботи, щоб максимально швидко звільнити з-під завалів людей. Це і діти, можливо, і лікарський персонал. Як мінімум ми не можемо вийти на зв'язок з 2 лікарями. У нас ще є десь 1:15-1:20, щоб розібрати основні завали, щоб людям дати повітря,

– додав Клименко.

Міністр відзначив, що у Києві організували зелений коридор, по якому дітей вивозять на лівий берег.

Також він додав, що наразі інформації про загиблих неповнолітніх немає. Водночас є ймовірність, що під завалами можуть бути діти.