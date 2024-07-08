Назвали "істерикою": у міноборони Росії цинічно прокоментували атаку по "Охматдиту" в Києві

Російська армія 8 липня масовано обстріляла Київ, внаслідок чого суттєво постраждала дитяча лікарня "Охматдит". У міноборони країни-агресорки вже прокоментували свій обстріл.

Окупанти цинічно заявили, що, мовляв, навмисне в лікарню "Охматдит" вони не цілилися. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що сказали росіяни про атаку лікарні "Охматдит"

Російські загарбники з міноборони розповіли, що сьогодні вранці нібито у відповідь на спроби "завдання київським режимом збитків об'єктам російської енергетики та економіки", військові Росії завдали групового удару "високоточною зброєю великої дальності" по об'єктах військової промисловості України та авіаційних баз ЗСУ.

За словами окупантів, своїх цілей вони досягнули, а призначені об'єкти вражені. Хоча з ураженого були лише житлові будинки і дитяча лікарня "Охматдит".

На це у міноборони країни-агресорки сказали, що заяви представників "київського режиму" про навмисний ракетний удар Росії по цивільних об'єктах буцімто абсолютно не відповідають дійсності.

Ба більше, окупанти цинічно звинуватили наших військових, що, мовляв, цивільні об'єкти у Києві зруйнували нібито "падіння української ракети ППО, запущеної із зенітного ракетного комплексу у межах міста".

Окрім того, росіяни назвали заяви українських лідерів стосовно атак Києва – "істериками", і зазначили, що це відбувається "напередодні проведення чергового саміту своїх покровителів із НАТО".

Вочевидь окупанти мали на увазі саміт НАТО у Вашингтоні, який має відбутися з 9 по 11 липня, куди особисто їде Володимир Зеленський.

Як цинічно спростовують удар по "Охматдиту" пропагандисти

Російські пропагандисти також підхопили версію міноборони Росії про те, що їхня армія завдала удару по "стратегічних військових об'єктах у Києві". Зокрема, окупанти навіть розкрили, що справжньою метою удару могло бути вагонне депо, яке розташоване за 700 метрів від дитячої лікарні "Охматдит".

Окрім того, окупанти визнають, що якби по лікарні було завдано цілеспрямованого ракетного удару, пошкодження "були б значно сильнішими", що абсолютно не турбує пропагандистів.

За словами росіян, у такому випадку від будівлі буквально нічого не залишилося б. У той час як зараз воно відбулося дефектами фасаду з характерними слідами від шрапнелі та розбитим склом.