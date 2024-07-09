"За наших дітей, за "Охматдит": нацгвардійці мстять окупантам за теракт у Києві
Джерело:Національна гвардія України
Російські військові завдали чергового терористичного удару по дитячій лікарні "Охматдит". Низка військових підрозділів вже анонсували відповідь "за наших дітей".
Зокрема, мовиться про Національну гвардію України. Відомо, що одними з перших про помсту росіянам за удар по "Охматдиту" заговорили в ОК "Захід".
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Що відомо про відплату окупантам від Нацгвардії
Вранці 8 липня Росія завдала комбінованого удару по Києву, Дніпру, Кривому Розі та інших містах України. Зокрема, внаслідок ворожої атаки на столицю було влучання у дитячу лікарню "Охматдит".
Вже чимало представників різних військових підрозділів заявили про те, що росіяни дорого заплатять за цей злочин.
Зокрема, про свою участь у помсті заявили в Національній гвардії України. Там також поділилися фото із написами "за наших Дітей", "за Охматдит".
Били і будемо бити! Зло не можна замовчувати, злу не можна підігрувати. Не опускаємо руки, гартуємося ще більше, вільний народе,
– повідомили військові.
Українські військові мстяться за удар по "Охматдиту" / Фото Нацгвардії
Зокрема, нацгвардійці нагадали про те, що 9 липня у Києві оголосили днем жалоби.
До слова, стало відомо, якою ракетою російські війська вдарили по "Охматдиту". В СБУ знайшли докази, які вказують на те, що по медзакладу вдарили ракетою Х-101.