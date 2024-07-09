"За наших дітей, за "Охматдит": нацгвардійці мстять окупантам за теракт у Києві

Російські військові завдали чергового терористичного удару по дитячій лікарні "Охматдит". Низка військових підрозділів вже анонсували відповідь "за наших дітей".

Зокрема, мовиться про Національну гвардію України. Відомо, що одними з перших про помсту росіянам за удар по "Охматдиту" заговорили в ОК "Захід".

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Що відомо про відплату окупантам від Нацгвардії

Вранці 8 липня Росія завдала комбінованого удару по Києву, Дніпру, Кривому Розі та інших містах України. Зокрема, внаслідок ворожої атаки на столицю було влучання у дитячу лікарню "Охматдит".

Вже чимало представників різних військових підрозділів заявили про те, що росіяни дорого заплатять за цей злочин.

Зокрема, про свою участь у помсті заявили в Національній гвардії України. Там також поділилися фото із написами "за наших Дітей", "за Охматдит".

Били і будемо бити! Зло не можна замовчувати, злу не можна підігрувати. Не опускаємо руки, гартуємося ще більше, вільний народе,

– повідомили військові.

Українські військові мстяться за удар по "Охматдиту" / Фото Нацгвардії

Зокрема, нацгвардійці нагадали про те, що 9 липня у Києві оголосили днем жалоби.

До слова, стало відомо, якою ракетою російські війська вдарили по "Охматдиту". В СБУ знайшли докази, які вказують на те, що по медзакладу вдарили ракетою Х-101.