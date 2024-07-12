За його життя боролися 4 тижні: що відомо про пацієнта "Охматдиту" Єгора, який помер сьогодні

У Києві 12 липня помер семирічний Єгор Завадецький, який перебував у "Охматдиті" на лікуванні, коли росіяни завдали удару по медзакладу. До цього хлопчик кілька днів перебував у комі.

Хлопчика переводили у київський кардіоцентр після того, як Росія обстріляла у Національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит" 8 липня.

До теми Уцілів після удару, але до того був у комі: помер ще один хлопчик, що лікувався в "Охматдиті"

Що відомо про пацієнта "Охматдиту" Єгора, який помер 12 липня

У коментарі виданню "Вікна" мама Єгора розповідала, що вони є багатодітною родиною з Херсона, яка нещодавно переїхала до села Голинь Івано-Франківської області. Єгор успішно закінчив 1 клас місцевого ліцею в новому селі.

20 червня хлопчик зазнав серйозних травм після падіння з велосипеда. У дитини стався внутрішній крововилив, сильний забій черевної стінки та гематома на печінці.

Спочатку семирічний Єгор був прооперований у лікарні в Калуші, а потім переведений до Івано-Франківська через стабільно важкий стан. Через два дні Єгора перевезли до Києва для продовження лікування в "Охматдиті".

Коли Єгор впав з велосипеда, то основний удар був у печінку, саме на її з’єднання. У Києві нам сказала, що одну з половин потрібно видаляти. Майже дев'ять годин тривала операція, після якої син був дві доби при свідомості, говорив та реагував,

– розповіла мама Єгора.

Жінка також уточнила, що в залишку печінки, що зберігся, утворився тромб, тому знову довелося робити операцію, яка тривала 3,5 години. Після цього у Єгора на двадцять хвилин зупинилося серце і знадобилося переливання крові.

За словами мами, у хлопчика відмовила печінка, нирки, не працював шлунок. Також на правій руці хлопчика відмирав вказівний палець, а сам Єгор перебуває на діалізі.

Жінка також розповідала, що лікарі запевнювали її, що печінка відновлюється, але до повного повернення форми органу потрібно ще два тижні. Проте, за словами мами, ніхто не знав, як на це реагуватиме мозок Єгора, адже кожної хвилини ситуація могла змінитися.

Анастасія розповідала, що вона вдвох з чоловіком чергувала біля сина, а бабуся із трьома іншими дітьми перебувала у знайомих.

Яким був день ракетного обстрілу "Охматдиту" для родини Завадецьких

Під час ракетного удару по лікарні, який завдали російські окупанти, Анастасія Завадецька була у палаті свого сина на сьомому поверсі "Охматдиту". Жінка розповіла, що спочатку бачила у вікно, як поруч горів після попадання завод і десь через дві хвилини приліт відбувся і в будівлю лікарні.

Я якраз схилилася над сином, щоб помолитися і тут бачу швидкісний вогонь. Два вікна у палаті вилетіли, а біля мого сина вікно вціліло. Вірю, що Бог його недарма врятував. Ще у реанімації лежав один хлопчик, – він також живий. Ми одразу лягли на підлогу, потім нас вивели на нульовий поверх, але там була пожежа, – зазначила мама Єгора.

Анастасія Завадецька також розповіла про хаотичну картину після прильоту в лікарню, де були відключені прилади життєзабезпечення, а медичний персонал працював у терміновому порядку, щоб допомогти хворим.

Жінка також зазначила, що її чоловік разом з молодшою дитиною були на першому поверсі, коли росіяни вдарили у лікарню. Батько прикрив собою дівчинку, адже від удару почали валитися стіни.

Зрештою, Єгора перевезли у кардіологічний центр, який був недалеко від "Охматдиту". Через перекриті дороги на це пішло більше часу.

Окрім того, за словами Анастасії, їхній лікар-трансплантолог, який робив операцію на восьмому поверсі, зазнав поранення в голову внаслідок ракетного удару.

Сам семирічний Єгор помер після перебування в комі 12 липня. Це вже друга жертва серед дітей після ракетного удару по "Охматдиту".

4790 7299 2745 1294;

5167 8032 8195 3864;

4790 7299 5354 3030.

Допомогти родині Єгора Завадецького можна за реквізитами: