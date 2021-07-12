Охорона хотіла вивести хлопця, що прийшов на концерт Меладзе у Києві з червоно-чорним прапором
Джерело:ТСН
На музичному фестивалі Atlas Weekend у Києві виступив російський виконавець Валерій Меладзе. Українські громадські організації вимагали заборонити концерт співака.
Однак артисту все ж дозволили взяти участь в "Атласі" та навіть посилили охорону. Її було у кілька разів більше, ніж під час виступів інших виконавців.
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Намагалися вивести хлопця з червоно-чорним прапором
На фестиваль того дня прийшов молодий чоловік з червоно-чорним прапором. Він мирно стояв, загорнувшись у стяг Української повстанської армії.
- Проте, сек'юріті, які проявляли надмірну активність, намагалися силою вивести чоловіка.
Українець розповів, що у цей спосіб хотів виявити свій мирний протест проти концерту Меладзе. Сподівався, що таких невдоволених, як він буде більше.
Відчуй себе чужим у своїй же країні. Цей хлопець прийшов з одиночним пікетом на концерт росіянина Меладзе на Atlas Weekend у Києві. Він не чіпав нікого. Просто стояв з червоно-чорним стягом,
– написав Сергій Стерненко у телеграмі.
Що відомо про політичну позицію Меладзе?Російський виконавець ніколи не називав агресором Росію та не коментував напряму війну на Донбасі.
Казав, що не їздить з концертами у тимчасово окупований Крим, аби "не потрапляти" у санкційні списки України.
Він все частіше з'являється з приватними виступами в Україні та оголосив про концерти у Києві та Харкові у 2022 році.