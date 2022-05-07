Охорона, підміна: як Росія фальшує історію

Росія активно займається "приватизацією" історії й ось лише декільках показових прикладів цього.

Теза російської пропаганди: Росія перемогла у Другій світовій війні!

Насправді: Це підміна. З 1922 по 1990 рік РРФСР була єдиною союзною республікою, яка не мала свого уряду. Відповідно, не було Міністерства оборони, яке могло б воювати та перемогти.

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Теза російської пропаганди: Росія втратила у Другій світовій війні 26 мільйонів людей!

Насправді: Це також підміна. На фронтах Другої світової загинули як громадяни РРФСР.

Теза російської пропаганди: Росія є правонаступницею СРСР!

Насправді: Якщо йдеться про юридичну наступність, це правильно з низкою застережень. Але не так, коли ми говоримо про історію.

Теза російської пропаганди: Севастополь – місто російської слави!

Насправді: І це підміна. Понад половина героїв Севастопольської оборони 1854 – 1855 років родом із селянських українських родин.

Чому Росія історично краде все українське – дивіться відео: