Охтирка не здасться, – мер міста повідомив про снаряди, які влучили у житловий масив

Сумщина залишається одним з напрямків активних боїв проти ворога. Російські окупанти ведуть обстріл, але отримують ЗСУ стримують окупантів.

Сьогодні вночі російські окупанти продовжували наступ на українські території. Завдяки хоробрим діям ЗСУ та територіальної оборони ворогу не вдалося захопити жодного міста.

До теми Охтирка – під контролем ЗСУ

Обстріли Охтирки

Один зі снарядів окупантів влучив у житловий масив. Мер Охтирки Павло Кузьменко повідомив, що місто очікує подальшого наступу, але ворог отримає гідний спротив.

Чекаємо щось недобре. Я розумію, що Охтирку не пробачать, але Охтирка не здасться!

– запевнив він.

Українським силам вдалося відбити атаку на Київ, стримати та знищити російський десант у Василькові, не дати ворогу захопити Харків та дати відсіч окупантам по всіх напрямах, в яких вони наступали.

Ворог зазнає великих втрат солдат та техніки, багато військових ворожої армії здаються у полон.

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