Охтирку знову обстріляли з градів, – Сумська військова адміністрація

Окупанти знову обстріляли з градів Охтирку, що на Сумщині. Зокрема, війська атакували військову частину.

Станом на 12:28 25 лютого обстріл закінчився. Інформації про жертв та постраждалих немає.

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Про обстріл Охтирки повідомила Сумська військова адміністрація близько 12 години. Ворожі війська обстріляли військову частину і Дачний. Наразі ситуація залишається стабільною.

Раніше в ОП повідомили, що "в Сумській області противник також перегруповується та готується до спроби подальшого наступу, але там надійно тримають оборону Збройні Сили. За ці напрямки можемо хвилюватися вже менше".

Текст публікації Суспільного:

Обстріл в Охтирці закінчився, про жертви інформації немає. Обстріляли військову частину і Дачний - Сумська військова адміністрація.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.