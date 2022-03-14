В Охтирці авіабомбою зруйнувало газопровід та житлові будинки: під завалами шукають людей

Окупанти авіаударом знищили багато житлових будинків та зруйнували газопровід. Рятувальники розбирають завали, щоб витягнути всіх людей.

Окупанти продовжують цинічно обстрілювати Охтирку. В ніч проти 14 березня знову сталися масові пожежі через обстріли.

Зверніть увагу Окупанти зробили штаб на залізничному вокзалі на Сумщині, звідти б'ють по населених пунктах

Рятувальникам же вдалося витягнути з-під завалів 4 людей. Про кількість постраждалих та загиблих ще не повідомляють.

В ніч з 13 на 14 березня рятувальники гасили пожежу, діставали живих людей та тіла загиблих з-під завалів. Врятували чотирьох. Кількість загиблих уточнюється, завали ще розбирають.Також в Охтирці авіабомбою зруйнований газопровід,

– мовиться в повідомленні.

До слова, частина Сум зараз залишається без води. Усе через технічні проблеми на Пришибському водозбірнику. Детальніше можна прочитати за посиланням.

Зверніть увагу – За вбивство Кадирова пообіцяли будинок із землею під Києвом: відео