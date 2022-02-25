В Охтирці померла дитина, що постраждала внаслідок обстрілу дитсадка, – ЗМІ

В Охтирці Сумської області померла дитина, яку поранили російські війська, коли обстрілювали дитячий садок.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, посилаючись на джерела журналіста.

До речі Після обстрілу дитсадка в Охтирці є поранені та загиблі: серед них – діти

Інший поранений малюк перебуває в лікарні. Його стан – важкий.

Обстріл дитсадка в Охтирці

Війська Росії цинічно обстріляли дитячий садок, який розташований недалеко від військової частини.

Поранили 8 людей, серед яких – двоє дітей. 8 На жаль, загинула сторож дитячого садочка.

Малечу одразу госпіталізували. Відомо, що одна дитина отримала проникаюче пораненням грудної клітини. Вона була в операційній.



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