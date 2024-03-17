В Охтирці на Сумщині чули три вибухи, в місті зникло світло
Джерело:Суспільне
Росія продовжує завдавати підступних ударів по мирних українських містах, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, цього разу під ударом опинилась Сумська область.
У місті Охтирка, що на Сумщині, зранку 17 березня пролунали вибухи. У частині населеного пункту зникло світло.
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Вибухів було три
Про звуки вибухів повідомили місцеві жителі. Як зазначають, їх було щонайменше три. Крім цього, у частині Охтирки після вибухів зникло світло.
Наразі невідомо жодних деталей про роботу протиповітряної оборони чи влучання на території Сумської області. Ворог не припиняє крити вогнем прикордонні області. Зокрема, також на Сумщині та Чернігівщині активно застосовують ДРГ.
Окупанти били по Конотопу
- Ввечері 15 березня Конотоп зазнав ракетного удару. Росіяни поцілили у цивільну інфраструктуру міста, що розташована в Сумській області.
- За повідомленням міського голови Артема Семеніхіна, ворожий обстріл почався близько 21:00. Мер міста засудив дії російських загарбників, зазначивши, що вони зумисне цілять по мирному населенню.
- Перед тим, як з'явились повідомлення про вибухи, у Повітряних силах попереджали про те, що тактична авіація Росії здійснила пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині та Донеччині.