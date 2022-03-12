По Охтирці ведуть артобстріл з Тростянця: зелених коридорів немає

Місто Охтирка на Сумщині досі залишається одним із найбільш "гарячих" напрямків. Там триває артобстріл окупантів.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що ворог проводить артобстріл Охтирки. Через це неможливо провести евакуацію.

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Охтирка. Там сьогодні евакуація не проводиться. Зелені коридори не було підтверджено. В Охтирці триває артобстріл,

– сказав він.

Водночас голова Тростянецької громади Юрій Бова повідомив на сторінці у фейсбуці, що евакуація з Тростянця має відбутися. Для цього з Недригайлова вже прибули 2 шкільних автобуси.

"Протягом години чекають бажаючих виїхати з міста біля 3 школи. В центр міста росіяни їх не пропускають, бо там знову гатять з Тростянця з площі 40 Армії по Охтирці", – сказав Бова.

Він наголосив, що виїзд автобусів орієнтовно з 15.00 – 15.30. Є приблизно 50 місць.

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