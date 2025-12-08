В Охтирці росіяни поцілили у багатоповерхівку, є постраждалі: в ОВА показали фото ушкоджень

Під час атаки по Сумщині окупанти влучили в житловий будинок. Відомо про постраждалих.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Дивіться також Тривога у низці областей України: де є загроза удару

Які наслідки удару по Охтирці?

Ворог обстріляв Охтирку пізно ввечері 7 грудня. Про можливе ураження будинку писали телеграм-канали, а тепер це підтвердили офіційно.

Трьома ударними БпЛА Росія атакувала Охтирську громаду цієї ночі. Поцілили у багатоповерхівку. Є постраждалі: попередньо, п'ятеро цивільних перебувають у лікарні, медики надають необхідну допомогу,

– написав Григоров.



Результат влучання в будинок в Охтирці / Сумська ОВА

Наразі інформацію щодо стану людей уточнюють, як і характер пошкоджень. Тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки.

Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі. Цинічно й підло. Вкотре – у той час, коли люди спали у своїх оселях,

– акцентував глава ОВА.

Він підкреслив, що загроза ворожих ударів в області зберігається, та закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги.

І справді, моніторингові телеграм-канали називали низку населених пунктів Сумщини, куди прямували "Шахеди" чи інші ударні дрони вночі 8 грудня.

Де зараз тривога в Україні

Зверніть увагу! 24 Канал швидко повідомляє про наслідки обстрілів у своєму телеграм-каналі.

Які ще регіони України були під атакою?

Основний удар був пізнього вечора 7 грудня. Протягом кількох годин росіяни атакували цілу низку міст і сіл. Зокрема, Фастів – третій раз поспіль.

Були вибухи в Запоріжжі та Чернігові, на Харківщині. У Дніпрі теж було гучно, але без тривоги.

Загрози від стратегічної авіації поки немає. Кораблі, які можуть нести ракети, у портах. Цієї ночі агресор б'є безпілотниками.