Росіяни втратили ударні дрони: оборонці "Півдня" підсумували добу

В ОК "Південь" підсумували добу 16 листопада. Українські воїни відпрацювали 45 вогневих завдань по позиціях ворога.

В ОК "Південь наголосили, що ситуація на південнобузькому та таврійському напрямку – досить напружена, однак контрольована. Ворог шукає способи, щоб хоч якось налагодити логістику на лівому березі Дніпро так, аби обійти вогневий контроль Сил оборони.

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Окупанти суттєво посилили повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення.

Водночас застосовує і ударні дрони типу "Ланцет", "Zala". 2 саме таких знищили в Бериславському районі зі стрілецької зброї. Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 45 вогневих завдань,

– мовиться у повідомленні.

Відомо про 5 "трьохсотих" окупантів. Окрім того, українські герої знищили 3 одиниці автобронетехніки.

Загальні втрати ворога

Українців попереджають, що у Чорному морі є підводний ракетоносій з 4 "Калібрами". Людей закликали не ігнорувати повітряних тривог.

Генштаб ЗСУ станом на 16 листопада повідомив, що на концерт до Кобзона вирушили 82 710 окупантів. Окрім того, знищити вдалося:

танків – 2871 (+10);

бойових броньованих машин – 5797 (+24);

артилерійських систем – 1860 (+10);

РСЗВ – 393;

засоби ППО – 209 (+1);

літаків – 278;

гелікоптерів – 261;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1525 (+14);

крилатих ракет – 474 (+75);

кораблів /катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4360 (+9);

спеціальної техніки – 160.

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