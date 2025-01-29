В ОК "Захід" прокоментували штрафування мерів на Львівщині за невиконання планів мобілізації

ОК "Захід" підтримало штрафи для мерів Львівщини за порушення мобілізаційних планів. Водночас міські голови оскаржуватимуть ці рішення в суді.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар ОК "Захід" для BBC News Україна. Там підтримали рішення про оштрафування кількох міських голів Львівщини за невиконання планів мобілізації, наголошуючи на відповідності таких дій чинному законодавству.

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ОК "Захід" підтримало штрафи для мерів

Військові вважають, що місцеві органи влади повинні забезпечувати військовий облік, а також прибуття призовників до пунктів збору.

В умовах агресії Росії проти України закликаємо всіх учасників цього процесу до спільної злагодженої роботи, яка має переслідувати одну єдину мету – нашу перемогу,

– додали в ОК "Захід".

Міські голови Дрогобича, Борислава, Трускавця, Східниці та Меденич вже отримали штрафи за зрив мобілізаційних заходів. Зокрема, Тарас Кучма з Дрогобича був оштрафований на 36 тисяч гривень після того, як не зміг з'явитися на виклик до ТЦК через офіційні заходи в місті. Мери планують оскаржувати ці постанови в суді.

