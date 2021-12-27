"Океан Ельзи" спростував фейк про новорічний виступ для російського мільярдера
Джерело:фейсбук "Океану Ельзи"
Гурт "Океан Ельзи" заявляє, що у новорічну ніч ніде не виступатиме. Мовляв, у кожного з членів колективу є свої особисті плани на святкування.
Напередодні проросійський сайт Страна.ua повідомляв, що нібито Святослав Вакарчук 31 грудня має дати концерт на вечірці російського мільярдера. Мова йшла про Юрія Шефлера і виступ начебто мав би відбутися в Юрмалі.
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Ми, "Океан Ельзи", не маємо виступів в новорічну ніч. Святкуємо цей Новий рік в Києві, як кожен собі давно і запланував: хтось з родиною вдома, хтось в гостях з друзями,
– написав гурт.
Також артисти побажали усім веселих свят. При цьому користувачі під дописом гурту висловлюють йому свою підтримку.Зверніть увагу! У серпні 2021 року РНБО запровадила санкції проти Ігоря Гужви – головного редактора видання Страна.ua. Також обмеження ввели проти його колишньої дружини Ганни Солнцевої. Саме на неї зареєстровано ТОВ "Ласмак", яке володіє виданням Страна.ua. Відтоді сайт –під забороною, а місцеві провайдери заблокували до нього доступ.
Концерти "Океану Ельзи"
- В рамках світового туру 2022 – 2023 років рок-гурт "Океан Ельзи" дасть концерт у Варшаві 27 квітня. Виступ відбудеться на підтримку нового альбому, назву якого музиканти поки що не розголошують. Відомо, що над ним гурт працює протягом останнього року.
- Квитки почали продавати 15 грудня цього року о 13:00 за польським часом. Перші коштуватимуть від 149 злотих. Чим менше часу залишатиметься до виступу, тим дорожчими ставатимуть вхідні квитки.
- Також "Океан Ельзи" зіграє стадіонний концерт вперше за 4 роки. Київ стане першим містом зі світового туру, де музиканти виконають нові хіти з альбому, запис якого вже триває.
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Повний допис гурту у фейсбуці
Ми, Океан Ельзи, не маємо виступів в новорічну ніч.
Святкуємо цей Новий рік в Києві, як кожен собі давно і запланував: хтось з родиною вдома, хтось в гостях з друзями.
Веселих свят!