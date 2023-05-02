ОККО і "Повернись живим" зібрали перші 50 мільйонів гривень на зброю для ТрО

2 травня 2023, 17:55
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Проєкт "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів" стартував 11 квітня, а вже станом на сьогодні завдяки йому вдалося закумулювати 50 мільйонів гривень на закупівлю зброї для сил територіальної оборони з необхідних 400 мільйонів гривень.

Ініціатори мережа ОККО і фонд "Повернись живим" ставлять собі за мету повністю закрити нагальну потребу усіх підрозділів ТрО, а це 31 бригада, в автоматичних гранатометах, крупнокаліберних кулеметах та мінометах, інформує 24 Канал

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Загалом буде придбано:

  • 100 гранатометів (УАГ-40),
  • 200 кулеметів (ДШК),
  • 300 мінометів калібру 82 мм.

Усе це – основна зброя піхоти, яка допоможе бійцям територіальної оборони на фронті ефективніше захищати свої позиції та йти у наступ. Зброя передаватиметься бригадам ТрО партіями в міру виготовлення і доставки.


Мережа ОККО і фонд "Повернись живим" планують закрити нагальну потребу усіх підрозділів ТрО / Фото ОККО 

Нагадаємо, що на зброю для ТрО АЗК ОККО перераховує по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95/Diesel. Крім того, задонейтити можна і на спецрахунок фонду "Повернись живим"
Автор: Даша Птаховська