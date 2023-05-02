ОККО і "Повернись живим" зібрали перші 50 мільйонів гривень на зброю для ТрО

Проєкт "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів" стартував 11 квітня, а вже станом на сьогодні завдяки йому вдалося закумулювати 50 мільйонів гривень на закупівлю зброї для сил територіальної оборони з необхідних 400 мільйонів гривень.

Ініціатори мережа ОККО і фонд "Повернись живим" ставлять собі за мету повністю закрити нагальну потребу усіх підрозділів ТрО, а це 31 бригада, в автоматичних гранатометах, крупнокаліберних кулеметах та мінометах, інформує 24 Канал.

До теми Стартував новий проєкт ОККО і "Повернись живим" – Озброїмо ТрО до зубів

Загалом буде придбано:

100 гранатометів (УАГ-40),

200 кулеметів (ДШК),

300 мінометів калібру 82 мм.

Усе це – основна зброя піхоти, яка допоможе бійцям територіальної оборони на фронті ефективніше захищати свої позиції та йти у наступ. Зброя передаватиметься бригадам ТрО партіями в міру виготовлення і доставки.



Мережа ОККО і фонд "Повернись живим" планують закрити нагальну потребу усіх підрозділів ТрО / Фото ОККО