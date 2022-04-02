Околиці Кривого Рогу загарбники обстріляли "Градами", – військова адміністрація

Російські окупанти обстріляли околиці Кривого Рогу. Вони застосували для атаки реактивні системи залпового вогню "Град".

Про це уночі проти 2 квітня повідомив журналістам Олександр Вілкул, голова військової адміністрації міста. За його словами, ворог відкрив вогонь на початку доби.

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Варто зауважити, що з 00:09 по 00:41 у Дніпропетровській області, зокрема й у Кривому Розі, була оголошена повітряна тривога.

Окупаційних військ біля міста немає

Ввечері 1 квітня Вілкул повідомив, що ворожих військ на території Криворізького району та Дніпропетровської області немає. Мовляв, наразі фронт вже проходить у Херсонській області (щонайменше за 40 кілометрів – 24 канал) . Тож, ймовірно, саме звідти росіяни могли вести обстріл.

Росіяни вже обстрілювали Криворізький район з території Херсонщини. Тоді ворожі війська також відкривали вогонь із "Градів". Загорівся ліс, але постраждалих, на щастя, не було.

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