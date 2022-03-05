На околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик: відео з місця події
Фахівці протиповітряної оборони збили ще один ворожий штурмовик. Це трапилось на околицях Чернігова.
Відповідну інформацію оприлюднили у фейсбуці Оперативного командування "Північ". Це трапилось 5 березня – на 10 день війни, яку Росія почала проти України.
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Українські військові збили ворожий штурмовик
Щойно (мовиться про 11:36 5 березня – 24 канал) на околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик!
– мовиться у повідомленні.
У Міноборони показали відео збиття штурмовика.
На околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик: відео (Обережно! Нецензурна лексика)
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Ворожий літак бомбив місто
Журналіст Андрій Цаплієнко згодом повідомив у телеграмі, що, за словам місцевих, літак збили над Черніговом орієнтовно об 11:30 5 березня.
Один з тих, які бомбили місто. Пілоти катапультувалися в районі, який місцеві називають Масани. Місцеві зняли обидвох російських льотчиків, коли вони приземлялися,
– написав Цаплієнко.
Очевидці зняли на відео катапультування льотчиків: відео (Обережно! Нецензурна лексика)
Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу
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