На околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик: відео з місця події

Фахівці протиповітряної оборони збили ще один ворожий штурмовик. Це трапилось на околицях Чернігова.

Відповідну інформацію оприлюднили у фейсбуці Оперативного командування "Північ". Це трапилось 5 березня – на 10 день війни, яку Росія почала проти України.

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Українські військові збили ворожий штурмовик

Щойно (мовиться про 11:36 5 березня – 24 канал) на околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик!

– мовиться у повідомленні.

У Міноборони показали відео збиття штурмовика.

На околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик: відео (Обережно! Нецензурна лексика)

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Ворожий літак бомбив місто

Журналіст Андрій Цаплієнко згодом повідомив у телеграмі, що, за словам місцевих, літак збили над Черніговом орієнтовно об 11:30 5 березня.

Один з тих, які бомбили місто. Пілоти катапультувалися в районі, який місцеві називають Масани. Місцеві зняли обидвох російських льотчиків, коли вони приземлялися,

– написав Цаплієнко.

Очевидці зняли на відео катапультування льотчиків: відео (Обережно! Нецензурна лексика)







Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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