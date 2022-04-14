Околицю Городні на Чернігівщині обстріляли окупанти
Джерело:Суспільне Чернігів
14 квітня близько другої години дня російські окупанти обстріляли околицю Городні, що на Чернігівщині. Інформацію обіцяють доповнити найближчим часом.
Про обстріл розповів заступник міського голови Ігор Лахнеко. Однак, з якої зброї був обстріл, він не уточнив.
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Міський голова зауважив, що зараз на місці працюють фахівці, які з'ясовують з чого саме здійснювалися обстріли. За його словами, жертв немає.
Жертв точно нема, достеменна інформація буде за пів години,
– сказав заступник міського голови.
Інформацію про обстріл Городні також підтвердив голова Чернігівської військової адміністрації Андрій Кужель. Він припустив, що це був ракетний удар.
На місці обстрілів працюють фахівці: дивіться відео
До речі, у Чернігові, зруйнованому внаслідок бомбардувань російських окупантів, замість повністю знищених будинків планується звести окремий район.
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