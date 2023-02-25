На захопленій Херсонщині окупанти вилучають човни: так вже робили перед відходом з Правобережжя

Лівобережна частина Херсонської області досі окупована росіянами. Там вороги почали вилучати човни та плавзасоби у мирних мешканців.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що для цього окупанти навіть обшукують будинки мирних людей. Також росіяни на окупованій Херсонщині в авральному порядку створювали пропагандистські ролики на об'єктах, які самі ж атакували, щоб дискредитувати наші Сили оборони.

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Що відомо про дії росіян на Херсонщині

На тимчасово захопленій території Херсонської області російські загарбники обшукують будинки та вилучають човни та інші плавзасоби,

– заявили українські військові.

Ба більше, в українському Генштабі зауважили, що раніше окупанти вдавались до таких вчинків:

перед тим, як мали відходити з Правого берега Херсонської області;

для проведення диверсійних дій.

Буквально у вересні 2022 року російські окупанти тікали з Правобережжя Херсонщини. Щоб втекти, росіяни масово крали плавзасоби. Оперативне командування "Південь" писало: " Вороже військо екстрено пакується у плавзасоби , які здаються придатними для переправи та намагається врятуватися втечею".

Окрім того, до подібних дій окупанти вдавались 5 лютого 2023 року. Зокрема, за даним Генштабу ЗСУ, окупанти:

проводили обшуки в населеному пункті Кринки Херсонської області, щоб викрасти у цивільного населення човни, водні двигуни та інше обладнання для переміщення водою;

примусово виселяють людей з їхніх домівок у Токмаку Запорізької області, щоб заселити місцевих колаборантів, які підтримують російську окупаційну владу та працюють в складі ворожих так званих "правоохоронних органів".

Окупанти намагаються закріпитися на островах Дніпра

Депутат херсонської обласної ради Сергій Хлань 22 лютого розповів 24 Каналу, що окупанти намагаються закріпитися на островах у плавнях Дніпра. За його словами:

від початку того, як окупанти були витіснені на лівий берег, то їх присутність на островах була доволі потужна;

за певний час ЗСУ зачистили сили російської армії. Адже вороги здебільшого накривали вогнем Херсон;

окупанти знову намагаються закріпитися на островах біля обласного центру. Тому було активне пересування човнів ворогів з диверсійними групами.

Та Сергій Хлань зауважив, що вже понад 10 човнів росіян було направлено до "підводного флоту", разом з цими диверсійними групами. Тепер вороги "годують" раків.