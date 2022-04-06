На околицях Маріуполя окупанти почали примусову мобілізацію чоловіків

На околицях Маріуполя, які контролюють окупанти, почали примусово мобілізовувати чоловіків. Їх хочуть використати як "гарматне м’ясо" у вуличних боях.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко на своїй сторінці в телеграмі.

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Окупанти хочуть прикритися самими маріупольцями

Російським загарбникам так і не вдається просунутися вглиб міста, тому вони переходять до ще більш цинічних методів ведення війни – хочуть залучити мирних мешканців, які живуть на околицях Маріуполя.

За даними Андрющенка, людей просто кидатимуть у вуличні бої.

Враховуючи, що протягом останніх тижнів росіяни виявились нездатними просунутись вперед через професійну роботу захисників, схоже вони вирішили прикритись маріупольцями, – стверджує Петро Андрющенко.

Він звернувся до людей, які вирішили залишитися в Маріуполі: "Окупанти не дадуть спокою навіть при призупиненні бомбардувань".

Нагадаємо, як зазначила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, станом на 6 квітня є погоджений евакуаційний коридор з Маріуполя до Запоріжжя. Але потрібно їхати на власному транспорті. Окупанти вже дійшли до того, що привезли мобільні крематорії, щоб замести сліди своїх звірств у Маріуполі.

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