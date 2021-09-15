"Окремі під***си торгують партією": Кива звинуватив Бойка в продажі франшизи ОПЗЖ на Полтавщині

Одіозний нардеп Ілля Кива звинувачує свого соратника Юрія Бойка у продажі франшизи партії ОПЗЖ бізнесмену на Полтавщині. Кива обурений, оскільки це "округ, який віддали під його крило".

На Полтавщині у жовтні повинні відбутися місцеві вибори до ради. Відтак це стало причиною розколу в "Опозиційній платформі – За життя"

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У чому Кива звинувачує Бойка

Як розповів Кива, Стратегічна рада партії ОПЗЖ затвердила розподіл відповідальності на окрузі між крилом Рабіновича – Медведчука і Бойко – Льовочкіна. Карлівський район віддали під відповідальність самого Киви. Нардеп розповів: почав підготовку до перевиборів і поїхав на місце формувати команду. Втім, тут його чекало розчарування: голова Полтавської обласної організації партії Олег Сазонов, з відома Бойка, продав франшизу ОПЗЖ місцевому бізнесмену.

У мене питання: скільки це буде продовжуватися? Що мені потрібно сказати чи зробити, щоб мої дії не обнулялися комерційними діями окремих під***сів?

– звернувся до Бойка Кива.

Ілля Кива обурюється: мовляв, як це так виходить – відповідальний він, а сутність партії продають бізнесменам. Тому він звертається до Юрія Бойка і просить пояснити, яка роль самого Киви у розвитку партії. "Поки я лажу, формую команду і борюся за інтереси партії, окремі під****си цією партією торгують", – обурюється нардеп.

Звернення Іллі Киви до Юрія Бойка через продаж франшизи: дивіться відео

За інформацією ЗМІ, "місцевий бізнесмен", про якого говорить Кива – це Юрій Кобченко, який у 2020 році невдало балотувався депутатом в облраду від "Слуги народу". Він також має вплив на місцеві партії "Рідне місто", "Пропозиція", частину "Слуги народу".

Карлівська міськрада не збиралася на сесії з 12 березня 2021 року: більшість депутатів є опозиційними до нинішнього міського голови Петра Світлика. Відтак Верховна Рада розпустила її і призначила на жовтень нові вибори.