На окремих ділянках ворог відступив на 2 кілометри, – Сирський про Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку тривають одні з найважчих боїв на лінії фронту. Однак українські воїни докладають максимальних зусиль для контратак і подекуди ворог не витримує натиску наших захисників.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на окремих ділянках Бахмутського напрямку загарбники відступили на 2 кілометри. Наші воїни продовжують давати відсіч окупантам.

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Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Олександр Сирський наголосив, що грамотне проведення оборонної операції виснажило найманців ПВК "Вагнера", унаслідок чого їх на деяких позиціях замінили погано підготовлені підрозділи регулярної російської армії. У підсумку вони зазнали поразки і відступили.

Командувач Сухопутними військами наголосив, що попри гучні заяви країни-терориста і високу концентрацію військ, ворогу не вдалося захопити Бахмут до 9 травня.

Завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку, ми отримуємо результати ефективних дій наших підрозділів. У тому числі проводимо ефективні контратаки. На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2 кілометрів,

– наголосив Сирський.

Генерал-полковник підкреслив, що українські воїни продовжують тримати фронт і не дають ворогу просунутися вперед, а битва за Бахмут триває.

У боях на Бахмутському напрямку Олександр Сирський відзначив зусилля 3-ої окремої штурмової бригади, яка завдала потужного удару ворогу.

Жодної позиції за добу не втрачено

Заступниця міністра Оборони Ганна Маляр відзначила, що ворог докладає найбільших зусиль саме на Бахмутському напрямку, зокрема туди стягують найманців "Вагнера" з інших напрямків, а там їх заміняють на регулярну армію.

Однак попри це наші воїни тримають оборону Бахмута й околиць міста. За попередню добу наші захисники не втратили жодної позиції.

Крім того, росіяни також намагаються вести наступальні дії на Авдіївському, Мар’їнському, Лиманському та Шахтарському напрямках фронту. Однак за минулу добу всі дії росіян там були безрезультатними.