На окремих ділянках фронту ворога відтіснили аж до російського кордону

Підрозділи 93-ї бригади "Холодний Яр" на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією. У загарбника забрали багато техніки.

Українські захисники дають росіянам гідну відсіч. Про свої успіхи у цьому вранці 2 березня повідомили військові з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

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Росіян відтісняють до кордонів

Почнемо цей ранок з добрих новин. Підрозділи 93-ї бригади "Холодний Яр" на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією,

– зазначили в бригаді.

Холодноярці розбили ворожі колони й забрали у росіян багато техніки. Українські захисники пообіцяли розповісти деталі та оприлюднити фото згодом.

Нагадаємо, експерти заявляють, що моральний дух росіян дуже низький. Ворог, аби залякати мирне населення, яке мужньо зі Збройними силами чинить йому опір, продовжує обстрілювати цивільні об'єкти.

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