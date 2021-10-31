Окрім виборів мера Харкова, в Україні відбуваються довибори в Раду на 2 округах

В Україні 31 жовтня, окрім мера Харкова, обирають депутатів Верховної Ради на двох округах, ще 3 міських, 2 селищних та 5 сільських голів. Також у деяких районах проходять вибори депутатів місцевих рад.

Волевиявлення проходять у всіх запланованих округах незалежно від того, в якій карантинній зоні перебуває регіон. Виборців закликають брати із собою маски, антисептик та ручку.

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Проміжні вибори до Верховної Ради

Проміжні вибори до Верховної Ради проходять на округах №184 у Херсонські області та №197 на Черкащині. Причиною цього стало те, що Ігор Колихаєв, який був нардепом від першого округу, став мером Херсона, а Олександр Скічко – головою Черкаської ОДА.

ЦВК зареєструвала 45 кандидатів, однак потім скасувала реєстрацію 5 осіб. Таким чином, на посаду народного депутата балотуються:

15 кандидатів на окрузі №184;

25 кандидатів на окрузі №197.

Де ще проходять вибори

Крім Харкова, міського голову сьогодні обирають жителі Липовця на Вінниччині, Теребовля на Тернопільщині та Комарно на Львівщині.

Також в Україні обирають голів місцевих рад, зокрема:

Кельменецької селищної ради (Дністровський район, Чернівецька область);

Смотрицької селищної ради (Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область);

Уланівської сільської ради (Хмільницький район, Вінницька область);

Коларівської сільської ради (Бердянський район, Запорізька область);

Шегинівської сільської ради (Яворівський район, Львівська область);

Надлацької сільської ради (Голованівський район; Кіровоградська область);

Малобашанівської сільської ради (Рівненський район, Рівненська область).

На усіх виборчих дільницях обладнали окрему кабінку для голосування для тих, хто погано себе почуває.

Для того, щоб проголосувати на виборах, необхідно мати з собою паспорт та засоби індивідуального захисту.