Без мами залишились троє дітей: на фронті загинула захисниця та поетка Оксана Коротка

На війні загинула молодша сержантка Оксана Михайлівна Коротка з Чернігівської області. Вона почала служити ще у 2019 році.

Оксана Коротка служила у 95 бригаді. Вона загинула 29 червня біля Слов'янська Краматорського району Донецької області.

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Що відомо про Оксану Коротку

Оксана Михайлівна Коротка родом із села Пушкарі Чернігівської області. Вона мама трьох дітей з інвалідністю.

Новгород-Сіверська міська громада повідомила, що окрім власних дітей Оксана дуже переживала і за долі чужих – жінка майже все життя присвятила педагогіці.

Працювала вчителем української мови та літератури. Обожнювала життя, любила писати вірші, була віддана своїй роботі,

– повідомили у місцевій владі.

Жінка також обожнювала літературу і любила писати вірші. Її добре знали місцеві читачі і бібліотекарі як активну учасницю багатьох бібліотечних заходів. Крім цього, Оксана Коротка мала чималий досвід педагогічної роботи, виховання та інклюзивного навчання дітей.

У Новгород-Сіверській бібліотеці також із сумом прокоментували втрату: "Вона завжди з радістю відгукувалась на запрошення взяти участь у засіданнях літературно-музичної вітальні "Слово…", навіть не зважаючи, що з Пушкарів до міста ще треба якось дістатися, залишити на деякий час дітей, які постійно потребували опіки. Її патріотичні вірші посіли достойне місце у збірці поезій талановитих земляків Чернігівщини "Мандрівні вірші"".

Бібліотека опублікувала вірш, який Оксана Коротка декларувала в читальній залі влітку 2019 року. Вже через кілька місяців вдягнула військову форму і взяла до рук автомата. Тієї осені жінка пішла служити до ЗСУ за контрактом.

Вірш Оксани Короткої

"Закохайся в Україну,

В її пісню чарівну,

В маків цвіт, волошки в житі,

Взимку в гілля в оксамиті,

Восени в строкаті парки,

Навесні в зелені арки,

В неба синь у літню спеку,

Пісню жайвора далеку…"

У благодійному фонді, з яким вона співпрацювала, відгукуються про неї як про чуйну, творчу та світлу людину.

Кожного разу, коли приїздили на Схід з допомогою, вона завжди зустрічала нас з теплотою та увагою, годувала та, проводжаючи додому, міцно обіймала, бажаючи безпечної та легкої дороги,

– повідомили у фонді.

Прощання із захисницею відбудеться об 11:40 3 липня. Поховають Героїню на Покровському кладовищі.

Оксана Коротка: фото із соцмереж