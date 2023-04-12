Під ударом Марченко – дружина Медведчука: Британія розширила санкційний список проти Росії

Світ посилює економічний тиск на Росію та зрадників України, які працюють на ворога. Власне, Британія розширила санкційний список. У ньому, зокрема, з'явилося ім'я Оксани Марченко, яка є дружиною "кума Путіна" Віктора Медведчука.

У середу, 12 квітня, у Лондоні повідомили, що оновили список санкцій, добавивши в нього аж 11 позицій. Зокрема, там тепер можна побачити більше імен та прізвищ російських бізнесменів та українських зрадників.

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Хто під санкціями

Отже, цих 11 положень, про які йдеться, передбачають економічні обмеження проти таких осіб та компаній:

батько депутата Держдуми Росії та мільярдера Андрія Скоча Володимир Скоч, його донька Варвара;

дружина засновника АФК "Система" Володимира Євтушенкова Наталія, його діти Тетяна та Фелікс Євтушенкови;

дочка члена Ради Федерації від Дагестану, мільярдера Сулеймана Керімова Гульнара Керімова та Наріман Гаджієв;

дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко;

двоє уродженців Кіпру, які потрапили під обмеження через контакти з керівництвом підсанкційної фірми та співпрацю з мільярдером Алішером Усмановим;

холдинг USM, заснований Усмановим, який займається бізнесом у видобувному секторі та секторі комунікаційних та цифрових технологій;

компанії Curzon Square Limited та Hanley Limited, які також пов'язують з Усмановим;

компанія Meritservus HC Limited, яку пов'язують Романом Абрамовичем.

Санкції працюють

Віктор Медведчук, чоловік Марченко, у підсанкційному списку Великої Британії уже майже рік . Власне, у середу, 13 квітня, – він може святкувати "мініювілей" з нагоди введення Лондоном проти себе економічних обмежень.

Чимало людей досі вважаю, що санкції – це зовсім неефективний інструмент впливу. Однак це не так. Нещодавно 24 Канал опублікував матеріал, у якому йдеться про різке падіння рубля.

Власне, на це повпливало чимало факторів, серед них – скорочення імпорту через санкційну політику Заходу. Тому важливо не поширювати маячню про те, що обмеження, запроваджені світом, безглузді. Це лише допомагає Росії.