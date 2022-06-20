Окупант бідкається на ГУР, яке перехоплює розмови: його наречена тепер постійно отримує погрози

Росіян лякають не лише шалені втрати у війні проти України. Їх почала лякати відповідальність, втекти від якої їм не вдасться.

Російські окупанти були свято переконані у тому, що їм вдасться сховатися від скоєних злочинів за маскою. Наші розвідники принесли їм погані новини: вони знають кожного виродка, який пішов воювати проти України, вбивав наших героїчних воїнів та мирне населення. Жодному з них не вдасться уникнути справедливої кари.

Читайте також Білоруський полк ЗСУ взяв у полон групу росіян

Скарги окупантів на прослуховування

Нашим розвідникам раніше вдалося прослухати розмову російського окупанта з пасією-нареченою. Їй вдалося випитати в нього про вбивство 10 воїнів ЗСУ. Інформація набула розголосу, що дуже налякало окупантів.

Що ж, турбуватися про розголос даних окупантам вже не варто – вони будуть дуже відомі. Окупант – Афлятонов Іван Альбертович, 1998 року народження, народився 1 вересня, але особливої тяги до знань не мав і стати людиною так і не зумів. Він живе у місті Казань, зараз перебуває на території Херсонської області з 22 квітня. Є висока ймовірність, що спогади про степи Херсонщини будуть останніми у його ганебному та нічого не вартому житті.

Його пасія – Нурутдінова Еліна Даміровна, народилася 23 листопада 2002 року, живе у тій же Казані та готувалася до весілля з окупантом, до якого після розголошення її даних боїться не дожити. Окупант порадив їй блокувати усі невідомі номери, які дзвонитимуть на її номер 79053180415.

Окупант просить дівчину більше нічого у нього не випитувати, бо "все серйозно і всіх слухають". Що ж, росіянам правильні думки у голову приходять завжди із суттєвим запізненням. Тепер про злочини окупанта знають всі, і кари йому не уникнути. А Еліна може насолодитися "славою" і забути про весільні клопоти – "хороші росіяни" вже не одружуються.

Війна Росії з Україною: останні події

Тайра написала перший пост після звільнення з полону. Про неї піклуються лікарі, вона закликала зробити все, щоб звільнити полонених, з якими відбувається жахіття.

Окупанти-дезертири після бою під Ізюмом вирішили рятувати життя втечею у ліс. Командири ніяк не можуть їх знайти.

Дивіться також – Маріупольській бригаді вдалося "накрити" техніку ворога: відео