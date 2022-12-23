Окупант накрив свій окоп серед "голих" дерев яскравою клейонкою: ЗСУ швидко знайшли "схованку"
Російські окупанти ніколи не відзначались особливою кмітливістю, зачасту навпаки їх недалекоглядність та тупість губить їх. Цього разу росіянин сподівався сховатись від українських захисників у дуже "непримітному" окопі.
Про це 24 каналу розповіли джерела в 30-тій окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького. Зазначають, що окупант накрив свій окоп яскравою клейонкою та сподівався, що його не помітять.
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Цей окупант був чи надто сміливий, чи дуже дурний. Свій окоп серед "голих" дерев він накрив клейонкою кольору морської хвилі,
– зазначили військовослужбовці.
І додали, що росіянин таки дурний! Бо кмітливий оператор дрона 30 ОМБр знайшов ненадійну схованку і точним скиданням гранати ліквідував ворога.
"Росіянину тільки й залишилося, що з останніх сил залізти під землю. Назавжди", – зауважили у ЗСУ.
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Росіяни зазнають колосальних втрат
- На днях українці святкували 100 тисяч загиблих російських окупантів. Загарбники сподівались взяти Київ за три дні, натомість поклали своє життя.
- Путін досі не наказав своїй армії виводити війська, тож втрати загарбників лише зростатимуть. А оскільки союзники посилюють допомогу ЗСУ, то темпи загибелі росіян щоразу будуть більшими. "Часткова мобілізація" в Росії приховано триває, бо "перекривати" втрати якось треба.
- У ЗСУ не раз попереджували, що нищитимуть кожного ворога, який ступить на українську землю і виконують свою обіцянку. Тому ні мобілізація, ні іранські дрони не допоможуть ворогу здобути хоч якісь перемоги на полі бою.
- Станом на 23 грудня Росія втратила 100 950 військових, зокрема 550 загарбники наші захисники знищили за поточну добу.